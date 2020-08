Amazon a dévoilé la bande-annonce et l’affiche officielles de la deuxième saison tant attendue de ‘Les garçons’. Ses trois premiers épisodes seront diffusés le vendredi 4 septembre, puis un nouvel épisode sera présenté en première chaque vendredi suivant, culminant avec la diffusion de son huitième et dernier épisode le 9 octobre.

Comme sa première saison, cette production d’Amazon Studios et Sony Pictures Television Studios en association avec Point Grey Pictures, Kripke Enterprises et Original Film qui a déjà été officiellement renouvelée pour une troisième saison sera disponible en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 territoires. Dans le monde entier.

Cette deuxième saison encore plus intense, folle et surtout sanglante suit « les garçons » se cachant et fuyant la justice, poursuivis par les Supers et essayant désespérément de se regrouper et de combattre Vought. Hughie (Jack Quaid), Leche Materna (Laz Alonso), El Francés (Tomer Capon) et La Hembra (Karen Fukuhara) tentent de s’ajuster à une nouvelle normalité sans pouvoir retrouver Carnicero (Karl Urban).

Pendant ce temps, Starlight (Erin Moriarty) doit se tailler une place entre The Seven et Patriot (Antony Starr) se concentrera sur la prise de contrôle total. Son pouvoir va être menacé par l’arrivée de Stormfront (Aya Cash), une nouvelle experte des médias sociaux qui a sa propre mission. En plus de tout cela, la menace d’un Supervillain occupe le devant de la scène alors que Vought tente de capitaliser sur la paranoïa de la nation.

Les Supers of The Seven incluent également Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Tren (Jessie T. Usher), Deep (Chace Crawford) et Dark Black (Nathan Mitchell). Dans le casting de la deuxième saison, nous trouvons également des noms tels que Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins, Patton Oswalt ou encore Giancarlo Esposito, qui revient en tant que patron de Vought Stan Edgar.

‘Les garçons’ C’est une approche amusante et irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super-pouvoirs au lieu de les utiliser pour faire le bien. Ce sont les impuissants contre les super puissants connus sous le nom de « The Boys » qui se battent pour exposer la vérité sur The Seven et Vought, le conglomérat de plusieurs milliards de dollars qui manie ces super-héros et couvre tous leurs sales secrets.

Inspiré de la bande dessinée du même titre de Garth Ennis et Darick Robertson, ‘Les garçons’ Il a été développé par Eric Kripke («Supernatural»), qui collabore également en tant que showrunner, scénariste et producteur exécutif. Kripke est rejoint par les producteurs exécutifs Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H.Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin, Jason Netter, Michael Saltzman et les Ennis et Robertson susmentionnés.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Ces remorques et d’autres peuvent être trouvées sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films sur le Web.