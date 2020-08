Avec vous la première bande-annonce et l’affiche de ‘Monstres de l’homme‘, une production indépendante de MRT Films Pty Ltd, Hanuman Films et 11:11 Entertainment développé, écrit et réalisé par le photographe et directeur publicitaire jusqu’à présent Mark Toia.

Le film, qui rappelle au moins le « District 9 » en production, commence lorsqu’une entreprise de robotique en lice pour remporter un contrat militaire lucratif fait équipe avec un agent corrompu de la CIA pour effectuer un test illégal sur le terrain: Déployez quatre des prototypes de robots armés dans un champ de fabrication de drogue dans le Triangle d’Or, en supposant qu’ils tueraient des trafiquants de drogue que personne ne manquerait …

Cependant, six médecins en mission humanitaire sont des témoins involontaires du massacre brutal et deviennent ainsi également des cibles. Il ne peut y avoir de témoins.

Neal McDonough’s (« Minority Report », « Project Blue Book ») est le nom le plus proéminent de la distribution de cette production prometteuse qui sera présentée en première dans le monde entier – nous supposons que via Internet – le 8 décembre.

