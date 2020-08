2020 a été une année solide pour Netflix. Plusieurs de ses séries se sont positionnées dans le goût du public, comme Elite, Dark ou The Umbrella Academy. Pour leur part, les productions cinématographiques de cette année ont réussi à divertir un public que les gouvernements du monde entier demandaient de rester chez eux. De Rescue Mission à Da 5 Boods, Hollywood est venu au streaming pour rester au courant et c’est maintenant au tour de Jamie Foxx avec le film Project Power.

La prémisse de Project Power est extrêmement frappante et donne lieu à des aventures sans fin qui pourraient en découler: il existe une pilule capable de vous donner cinq minutes (ni plus, ni moins) d’une superpuissance et faire de vous une menace ou un sauveur pour votre communauté. Le seul «mais» est que vous ne saurez pas quel pouvoir vous obtiendrez tant que vous ne le prendrez pas. Ce super pouvoir pourrait être n’importe quoi: de rendre votre peau dure, de contrôler le feu, ou d’abaisser les températures. ou même quelque chose d’aussi gros que vous seriez incapable de contrôler et que vous finirez par mourir. Oseriez-vous alors l’essayer?

Naturellement, la pilule est considérée comme une drogue illégale et de nombreuses personnes en abusent. Project Power est situé dans la ville de La Nouvelle-Orléans et Joseph Gordon Levitt joue un policier qui veut renverser ce réseau de trafic de drogue; Pour cela, il utilise l’aide du jeune Robin (joué par Dominique Fishback), qui domine les rues de la Nouvelle-Orléans comme peu de gens. Mais en même temps, nous avons Art (Jamie Foxx), un ancien militaire à la recherche de sa fille, et qui atteint Robin à travers une enquête précédente, mais à qui il demande de l’aide pour se rendre à la drogue alors ils finissent par faire un équipe unique.

C’est à ce stade que la prémisse de Project Power se fond dans une histoire plus orientée vers le genre de crime d’enquête et de police –le tout sous l’analogie de la pilule en tant que drogue illégale-, que pour une aventure du genre super-héros. Les pouvoirs passent au second plan, et avec une prémisse aussi frappante, cela est perçu comme une perte plutôt qu’un gain.

Naturellement, nous avons des séquences d’action accrocheuses, comme un braquage de banque se terminant dans les rues du centre-ville de La Nouvelle-Orléans et un Joseph Gordon Levitt démontrant son pouvoir. Ou une prise de vue particulière à l’intérieur d’un bar que nous voyons comme une séquence prise du point de vue d’un seul personnage. Mais en dehors de cela et de certains visuels accrocheurs, le film est à moitié terminé.

Le trio de protagonistes est à un niveau attendu, Jamie Foxx et Joseph Gordon Levitt se sentent à l’aise et naturels dans leur interprétation et leur rôle, tandis que Dominique Fishback ne recule jamais lorsqu’il s’agit de partager l’écran avec ces deux acteurs.

Au moment où le dernier acte commence, c’est quand la véritable aventure et l’action de cette équipe devraient commencer à se dérouler. Cependant, lorsque le film Project Power se termine, nous avons le sentiment de regarder le premier épisode d’une série télévisée qui nous promet, maintenant, que dans son deuxième épisode la vraie action viendra. C’est paradoxal car le film est sur Netflix et malheureusement il n’y a pas de bouton « épisode suivant » pour voir la suite.

Titre original: Puissance du projet

An: 2020

Directeurs: Henry Joost (nerf), Ariel Schulman (nerf)

Acteurs: Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt

Date de sortie:14 août 2020 (Netflix)

Netflix

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour « Pour avoir une vision plus large, voir non seulement les bons films, mais aussi les mauvais » évidemment, je lui ai prêté attention dans le second et c’est très drôle.