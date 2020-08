C’est ce dont parle Project Power: Word commence à se répandre dans les rues de la Nouvelle-Orléans d’une nouvelle pilule mystérieuse qui donne à chaque personne qui la consomme des super pouvoirs uniques. Piège? Vous ne savez pas ce qui peut arriver jusqu’à ce que vous le preniez… Certains acquièrent une peau à l’épreuve des balles, une invisibilité et une force surhumaine, tandis que d’autres subissent une réaction plus mortelle. Avec l’avènement de la pilule, le taux de criminalité de la ville atteint des niveaux dangereux, alors un policier local (Joseph Gordon-Levitt) fait équipe avec un adolescent trafiquant de drogue (Dominique Fishback) et un ancien soldat motivé par un stratagème. de vengeance secrète (Jamie Foxx) pour affronter le pouvoir avec le pouvoir. A tel point qu’ils risquent de prendre la pilule pour retrouver et arrêter le groupe responsable de sa préparation.

Titre original: Puissance du projet

An: 2020

Directeurs: Henry Joost (nerf), Ariel Schulman (nerf)

Acteurs: Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt

Date de sortie:14 août 2020 (Netflix)

Staff Cine PREMIERE Ce texte a été conçu, créé et développé en même temps par une équipe d’experts travaillant en harmonie. Tous ensemble. Une lettre chacun.