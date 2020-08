Le numéro 566 de la colonne B-Movie gratuit: Zeta: When the Dead Awaken

Bonjour à tous, et bienvenue une fois de plus dans la chronique de critiques de films d’Internet qui a dû laver le sang d’une batte de baseball après l’avoir utilisée pour ouvrir le crâne d’un zombie déchaîné qui courait sur moi, The Gratuitous B-Movie Column , et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent soixante-six, je jette un coup d’œil au nouveau film d’horreur zombie indonésien Zeta: When the Dead Awaken, qui est maintenant disponible sur Amazon Prime Video.

Zeta: Quand les morts se réveillent

Zeta: When the Dead Awaken, écrit et réalisé par Amanda Iswan, est un nouveau film d’horreur infecté par des zombies indonésiens, disponible sur Amazon Prime Video. Alors que le film présente beaucoup de choses que nous avons tous vues un million de fois auparavant dans des films infectés / zombies, Zeta est si bien faite et excitante que ces choses clichées semblent sûrement nouvelles. Et les nouvelles choses, les choses que nous n’avons pas toutes vues auparavant, sont également bien faites. Zeta est également le premier long métrage du scénariste / réalisateur Iswan, et je ne pense pas que je me trompe en disant que c’est un début incroyable pour un réalisateur de long métrage pour la première fois.

Zeta: When the Dead Awaken met en vedette Jeff Smith dans le rôle de Deon, un lycéen de Jakarta qui se retrouve pris au milieu d’une épidémie de zombies probablement causée par de l’eau publique gravement contaminée. Après avoir été informé par un enseignant que l’école fermait à cause de l’eau contaminée, une attaque de zombies s’ensuit dans le bâtiment de l’école, plongeant tout le monde dans la panique. Lorsque Deon et ses camarades survivants sortent, ils découvrent que toute la ville est envahie par les morts-vivants. Au lieu de trouver un moyen de sortir de la ville, Deon se dirige vers l’appartement de sa mère pour s’assurer qu’elle est en sécurité. La mère de Deon, Isma (Cut Mini Theo), a une sorte d’Alzheimer précoce et n’a aucune idée de ce qui se passe (le complexe d’appartements contient des zombies, qu’elle semble pouvoir éviter simplement par chance). Lorsque Deon arrive enfin à l’appartement de sa mère, il devient immédiatement agacé parce qu’elle ne l’écoute pas et, encore une fois, n’a aucune idée de ce qui se passe. Deon parvient à l’installer, mais Deon sait également qu’ils vont devoir trouver un moyen de sortir du bâtiment et de se rendre à une station de sauvetage car l’appartement a peu de fournitures, le courant va probablement s’éteindre, et, eh bien, il y a des zombies dans le bâtiment.

Avant de créer un plan pour sortir de l’immeuble, Deon va chercher des fournitures dans d’autres appartements. Il parvient à trouver à la fois de la nourriture et un bébé zombie plein (de loin la séquence la plus foirée du film). En retournant à son appartement, Deon rencontre Reza (Dimas Aditya), un homme mystérieux lourdement armé qui semble être à la recherche de survivants / personnes qui sont toujours en vie dans le bâtiment. Les deux retournent à l’appartement de Deon et, ensemble, ils élaborent un plan pour s’échapper. Avant de faire cela, cependant, Reza veut que Deon et Isma se rendent dans un appartement appartenant à un gars nommé Reyhan (Edo Borne) car Reyhan aurait une radio qu’ils peuvent utiliser pour appeler la police / l’armée pour venir les sauver. Reyhan a également une collection d’armes à feu et d’explosifs, des choses qu’il n’est pas vraiment censé avoir. Et Reyhan n’est pas exactement une aide altruiste qui veut que tout le monde vivant dans cette crise en sorte vivant.

Maintenant, pendant que tout cela se passe, l’armée, sous la direction de Kolonel Vito (Joshua Pandelaki) et du scientifique Dr Richard Ross (Willen Bevers), essaie de déterminer quoi faire pour maîtriser l’épidémie de zombies. Comme l’explique le Dr Ross, les zombies sont le résultat d’une sorte de mutation d’organismes microscopiques dans l’approvisionnement en eau local et que les zombies semblent fonctionner selon un schéma «Alpha Zeta» et «Omega Zeta» (tout est dans les yeux) . Les alphas lancent l’attaque et les oméga suivent. Le fléau des zombies est transmis par les morsures de zombies, et il semble que les zombies s’intéressent au cerveau de leurs proies, car ils peuvent voir le cerveau d’un humain via une sorte de «vision zombie». Le plan d’engagement de Kolonel Vito consiste à trouver un remède / antidote potentiel à la peste des zombies (le Dr Ross pense en avoir un) et à tuer tout zombie qui se met en travers de son chemin ou de celui de ses soldats. La seule chose qui compte, c’est le remède.

Et donc le reste du film est l’armée à la recherche du remède que le Dr Ross pense avoir, et les tensions s’intensifient entre Deon, Isma, Reza et Reyhan. L’armée trouvera-t-elle jamais ce remède? Deon et sa mère survivront-ils aux zombies et au Reyhan erratique? Le putain de monde finira-t-il?

Zeta: When the Dead Awaken présente un bel équilibre entre le drame domestique impliquant Deon, sa mère Isma et les mystérieux Reza et Reyhan, et la réponse militaire / gouvernementale au problème. Personne ne semble paniquer, et alors que la société s’effondre et connaît un énorme problème, on a le sentiment que l’armée finira par résoudre le problème. À quelle fréquence voyez-vous cela dans un film de zombies moderne? Le seul sentiment de terreur concerne les événements qui se déroulent dans l’appartement car le Reyhan lourdement armé ne semble pas être tout à fait préoccupé par le fléau des zombies; tout ce qui semble lui intéresser, c’est d’être découvert par les autorités. Il n’ya nulle part où aller: s’ils restent avec Reyhan, ils finiront par être rattrapés par les zombies et mourront. S’ils essaient de quitter Reyhan les abattra. Et il y a de fortes chances que s’ils s’échappent, ils pourraient être tués par l’armée, car l’armée ne se préoccupe que de trouver le remède. Comment Deon va-t-il gérer tout cela et garder sa mère malade en vie?

Il est également intéressant de savoir comment Reza et, dans une certaine mesure, Reyhan, effectuent leurs propres recherches «à la volée» sur les zombies et comment leur survivre. Ils veulent manger des cerveaux humains, mais ils ne sont pas intéressés par des cerveaux humains malades (cela conduit à des choses très intéressantes que Reza et Reyhan forcent Isma à faire). Les zombies sont également facilement distraits par les bruits forts, donc en l’absence d’armes à feu, de bombes et autres, le meilleur moyen d’éviter les zombies est de les distraire avec des bruits lointains qu’ils poursuivront. Le boom box dans l’idée d’ascenseur est génial. Et les endroits où les gens utilisent leur téléphone portable pour amener les zombies à les laisser seuls sont une excellente idée.

Maintenant, il y a une grande tournure vers la fin du film que j’aurais dû voir venir, mais je ne l’ai pas fait. Vous devez faire attention à qui est réellement le Dr Ross. Lorsque vous réalisez qui il est et quelle est sa relation avec Deon, vous pourrez peut-être deviner comment le film se terminera / quelle sera la grande tournure. Comme je ne l’ai pas deviné à l’avance, j’ai été époustouflé par la grande révélation.

Le côté militaire de l’histoire n’est pas aussi plein d’action que je le pensais. Je pensais vraiment qu’il y aurait plus de tirs de zombies et de merde, mais pour une raison quelconque, il n’y en a pas. Il y a aussi une partie du côté militaire de l’histoire qui traite d’un groupe rebelle appelé The Blue River Group, mais l’armée décide de faire équipe avec ces personnes, pas de les combattre. Vous ne voyez pas cela très souvent.

Le maquillage des zombies semble bon partout et les interprètes de zombies font tous du bon travail en tant que sorte de zombies lents (il semble y avoir un mélange de types de zombies dans le film. Certains se déplacent plus vite que d’autres. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec le truc tout en «Alpha / Omega»). Le gore exposé est également assez bon, mais le film aurait pu en utiliser davantage. Vous ne devriez pas être autorisé à faire un film zombie / infecté sans au moins une tête explosive à l’écran. Cela devrait être une règle.

La bande sonore est phénoménale. Des chansons de hard rock répandues à la musique de film «ordinaire», Zeta: When the Dead Awaken est une bande originale de film que je souhaite posséder sur CD (la musique est attribuée à Bontel et Bontel est répertorié comme un «illustrateur de musique »Dans le générique. Qu’est-ce que cela signifie?).

Le casting principal est formidable. Jeff Smith est génial en tant que Deon, l’enfant inquiet qui veut juste sauver sa maman. Oui, il a des problèmes émotionnels auxquels il doit faire face tout au long du film, traitant principalement de l’infidélité de sa mère (le tout début du film a une scène où nous voyons les parents de Deon se disputer sur Isma qui dort), mais il essaie de compartimenter ces problèmes parce qu’il doit la mettre en sécurité. Isma est également très malade, donc il y a aussi à gérer. Deon est aussi le jeune protagoniste le moins ennuyeux que j’ai vu dans un film d’horreur depuis très longtemps. C’est toujours cool à voir.

Cut Mini Theo est géniale comme Isma, la mère de Deon. Jusqu’à ce que vous découvriez ce qui se passe réellement avec elle, Isma semble juste être étrangement ignorante. Pourquoi n’est-elle pas préoccupée par l’épidémie de zombies qui se produit juste à l’extérieur de son complexe d’appartements? Pourquoi ne peut-elle pas faire fonctionner sa télévision? Que se passe-t-il? Et quand vous découvrez ce qui se passe avec elle, vous devenez profondément préoccupé par le bien-être d’Isma. Elle ne comprend pas toujours ce qui se passe autour d’elle. Pourquoi personne ne l’aide?

Dimas Aditya est très cool comme Reza. C’est un dur à cuire, bien sûr, mais ce n’est pas non plus un connard cruel. Cette désignation est laissée à Edo Borne, qui fait un excellent travail en tant que Reyhan. Ces gars-là auraient fait un film intéressant « deux gars survivant à l’apocalypse zombie » par eux-mêmes.

Et Willem Bevers est sacrément bon en tant que Dr Richard Ross. Bevers équilibre entre être un scientifique inquiet qui veut juste sauver le monde et un gars qui cache un secret. Je pensais vraiment qu’il allait être dévoré par les zombies à la fin du film. C’est ce qui arrive généralement aux gars à sa place. Et Joshua Pandelaki est fascinant en tant que Kolonel Vito. Il se concentre sur la recherche du remède contre le fléau des zombies et fera tout ce qu’il faut pour l’attraper, mais ce n’est pas un fou. Il n’est pas le capitaine Rhodes dans Day of the Dead. À quelle fréquence les personnages militaires réussissent-ils bien dans les films de zombies?

Zeta: When the Dead Awaken est un nouveau film de zombies génial. C’est bien fait à tous les niveaux, et même quand il fait quelque chose que nous avons tous vu un million de fois dans des films de zombies, il le fait si bien que vous oubliez que vous l’avez vu un million de fois. Et ses trucs «nouveaux»? Vous n’avez probablement jamais vu un film de zombies contenant ces choses. Un début incroyable pour la scénariste / réalisatrice Amanda Iswan.

Voir Zeta: When the Dead Awaken. Voyez, voyez, voyez!

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Beaucoup.

Corps de morts-vivants: Potentiellement des millions.

Les explosions: Pas vraiment.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Un beau tir de drone d’une ville dévastée, une séquence de titres d’ouverture très cool, une putain de putain de chanson d’ouverture géniale, un couple qui se bat, l’école, des discussions de merde, des coups de poing au visage, une grosse bagarre, un conseiller d’orientation (peut-être) hooey, un zombie choquant attaque, morsure du cou, trucs sur l’eau locale contaminée, une mini armée de zombies, vélo, une grande émeute de rue zombie hooha, batte de baseball hooey, une femme morte dans un ascenseur, une émission de nouvelles locales, plusieurs télécommandes de télévision, enlèvement des ordures, baseball lavage de chauve-souris, ouverture de boîte en carton, bannière hooey, pannes de courant, recherche de nourriture, zombie distrayant, crochetage de serrures, balles multiples dans la tête, suicide, bébé zombie, utilisation d’une télévision pour distraire un zombie, hachette au cou, plancher plein de zombies de personnes âgées, nettoyage de plaies, réparation de plaies, hooey d’Alzheimer, une dispute, un tournevis à la tête, une chauve-souris avec des clous, une distraction de boom box, une attaque de zombies qui ne fonctionne pas comme prévu, fusil de chasse hooey, visage battu, lancer de couteau, tir aléatoire de zombies , parler de l ‘approvisionnement en munitions, talkie-walkie hooey, plus de crochetage, sniper hooey, gros sacs de fusils, attaque de zombie sautant, tentative de couteau sur le visage, hommages multiples de jeux vidéo, un document important, morsure d, épaule, fusillade, tir à la jambe, coup de poignard à la jambe, bris de fenêtre, presque un massacre, un flash-back de famille heureuse et un génial thème de générique de clôture.

Kim Richards?: Temps fort.

Gratuit: Philosophie, Jakarta, un enfant dans une salle d’école jouant à un jeu vidéo zombie shooter à la première personne, des zombies réels, un scientifique hooey, un hooey militaire, une mère ne comprenant pas comment éteindre la télévision avec la mauvaise télécommande, un gros zombie, un bébé zombie, vision zombie, différents niveaux de zombies, un groupe rebelle que l’armée ne veut pas détruire complètement immédiatement, des cerveaux dans des bocaux, une «prise de décision», une grande tournure et une fin presque heureuse.

Meilleures lignes: «Ce que nous avons mis au monde nous sera rendu», «Je travaillais, Isma! Je travaillais! »« Deon, je ne trouve pas la potion »,« Oh, mec, je suis mort »,« Une morsure d’amour »,« Oh, je peux faire du stop? Pour de vrai? »« Hé, visez la tête »,« Pourquoi avez-vous couru? »« Pourquoi y a-t-il deux télécommandes? »« Quand l’équipe de secours arrivera-t-elle? »« Mais votre équipe est-elle formée pour combattre les monstres comme zeta? Ils sont entraînés à mourir, Dr Ross. C’est ce qui compte, »« Ne vous inquiétez pas, j’ai été infirmière une fois »,« Comment va l’infirmière Ida? »,« Le monde est dans le chaos. Personne ne survivra »,« Espèce de racaille! Comment osez-vous me mentir! »,« Je déteste les petites discussions »,« Dans un monde normal, elles sont étiquetées comme des ordures de la société »,« Alpha Zeta! Il a plus de tentacules! « » Je t’aime maman, « » Si ce n’était pas pour moi, tu serais mort à l’orphelinat! Espèce de racaille! »,« Tout cela arrive à cause de toi! »Et« Je suis vraiment désolé, Deon. »

Évaluation: 9.0 / 10.0

**

La chronique B-Movie gratuite La page Facebook!

Veuillez vérifier et «j’aime» La page Facebook de la chronique B-Movie gratuite, qui est ici.

La page Facebook de la chronique B-Movie gratuite! Ouais!

**

Choses à surveiller

–Je suis vengeance: représailles: Ceci est la suite du badass I Am Vengeance, également connu sous le nom simplement de Vengeance dans certaines parties du monde (consultez ma critique de ce film ici). Stu Bennett, l’ancien Wade Barrett / Bad News Barrett / King Barrett, joue à nouveau le rôle de l’ancien opérateur des forces spéciales John Gold, et il est pressé pour transporter un méchant joué par Vinnie Jones en prison. Gold a une mauvaise histoire avec Jones, et apparemment, dans le processus de l’emmener en prison, Gold doit le protéger ou quelque chose d’une équipe d’assassins. J’ai hâte de voir ce film depuis que je savais qu’il était en cours de réalisation, et j’ai hâte de le voir. Bennett a tous les outils nécessaires pour devenir une grande star de cinéma d’action moderne, et cette franchise I Am Vengeance est son ticket pour cette célébrité inévitable. Encore une fois, j’ai hâte de voir cela et j’attends bientôt un examen complet. Y a-t-il d’autres fans de I Am Vengeance?

–Max Reload et les Nether Blasters: Cela semble être une sorte de comédie d’action de science-fiction à petit budget sur un groupe de nerds du jeu vidéo qui déchaînent accidentellement une sorte de méga-mal à partir d’une vieille cartouche Colecovision. Cela a l’air un peu loufoque, mais les effets spéciaux et les séquences d’action affichés dans la bande-annonce sont plutôt bons. On dirait également que Kevin Smith, Whil Wheaton, Lin Shaye, Greg Grunberg et Martin putain de Kove sont dans ce film, donc le film a un casting amusant. Je préfère le louer avant de l’acheter, juste pour voir si c’est vraiment bon, car des films comme celui-ci peuvent être vraiment bons ou vraiment mauvais. Quelqu’un là-bas a-t-il déjà vu ça? Quelqu’un du tout?

–Édition Collector Split Second: En fait, j’ai vu sur grand écran ce classique d’action-horreur-science-fiction du début des années 1990 avec Rutger Hauer, et j’en suis amoureux depuis lors. Ce film est tellement génial (consultez ma critique complète du film ici). Et maintenant, il est enfin disponible en tant que Blu-ray Édition Collector par les braves gens de MVD Rewind et il semble que ce Blu-ray regorge de fonctionnalités spéciales. Des pistes de commentaires, des interviews, une version différente du film, tout est là. J’ai toujours voulu en savoir plus sur la production du film, et il semble que cette édition collector nous dira tout ce que nous devons savoir et plus encore. La sortie DVD initiale de ce film est très difficile à trouver, pour ne pas dire chère, donc ce Blu-ray est, sans aucun doute, un must absolu pour les fans du film. Rutger Hauer est tellement génial, tout comme Kim Cattrall, Alastair Duncan (détective Dick Durkin) et Alun Armstrong, l’homme qui a l’une des plus grandes effondrements de capitaine de flic en colère de l’histoire du cinéma. Encore une fois, j’adore ce film et j’ai hâte de découvrir ce Blu-ray. «Nous avons besoin d’armes plus grosses! Putain de gros flingues!

**

Prochain numéro: Le film d’horreur d’action des étoiles VFW!

**

Découvrez ma visite d’ensemble de Widow’s Point!

Lisez-le ici!

**

Et découvrez la nouvelle bande-annonce «éloge à l’avance» de Widow’s Point, disponible le 1er septembre!

**

Entretiens les plus récents

Steve Latshaw

Rick Hurst

Douglas Burke

Jeff Farley

Fred «Le marteau» Williamson

Nico Sentner

Everett Ray Aponte

Max Martini

Tom Huckabee

Jason Kellerman

David Tarleton

Roxy Shih

Jesse V. Johnson

Tamas Nadas (2)

Jesse Thomas Cook

Adam Seybold

Liv Collins

Bryan C. Winn

Jeffrey Combs

Ezra Tsegaye

Alexandre Nevsky (4)

Sebastian Wolf

Dana Gould

Janet Varney

Richard Brake

Steven Lambert

Rolfe Kanefsky

Robert Donavan

Lukas Hassel

Jessica Morris

Daniel Roebuck (2)

Clint Carney

Marco Siedelmann (2)

Sam Firstenberg (2)

Tamas Nadas (3)

René Perez

Lou Ferrigno

Lorenzo Pisoni

Sam Farmer

Craig Fairbrass

Anita Nicole Brown

Domenic Migliore

Michael Bugard

Alexander T. Hwang

Nicole Cinaglia

Eden Shea Beck

Brooklyn Haley

**

Suis moi sur Twitter!

**

Eh bien, je pense que ce sera à peu près tout pour le moment. N’oubliez pas de vous inscrire avec disqus si vous souhaitez commenter cet article et tout autre article 411. Vous savez que vous le voulez, alors allez-y.

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.

Zeta: Quand les morts se réveillent

Couper Mini Theo– Isma

Jeff Smith– Deon

Dimas Aditya– Reza

Edo Borne– Reyhan

Joshua Pandelaki– Kolonel Vito

Willem Bevers– Dr Richard Ross

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par Amanda Iswan

Scénario de Amanda Iswan

Distribué par Régions cinématographiques internationales

Non classé

Durée– 95 minutes

Regardez-le ici