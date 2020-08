Je déteste utiliser un mème comme point de départ, mais j’ai vu cela circuler et j’ai participé à plusieurs discussions où il a été publié sur Facebook. J’étais à peu près sûr que c’était une affaire ouverte et fermée mais apparemment… choquant… les gens adorent débattre de choses sur Internet!

Alors voilà…

On dirait que les principaux sujets qui devraient être en lice pour cette conversation sont tous répertoriés. Lorsque nous parlons du meilleur univers, je regarde la créativité, l’impact à la fois culturel et monétaire de la pop, le succès sur plusieurs plates-formes médiatiques et d’autres facteurs.

Dans la course est…

Stan Lee avec Marvel

Walt Disney avec Disney

JK Rowling avec Harry Potter

Akira Toriyama avec Dragonball

George RR Martin avec Game of Thrones

JRR Tolkien avec Lord of the Rings

Gene Roddenberry avec Star Trek

George Lucas avec Star Wars

Satoshi Tajiri avec Pokemon

CS Lewis avec Chronicles of Narnia

Jetons-en certains dès le départ. Je regarde

CS Lewis

Satoshi Tajiri

J. R. R. Tolkien

George RR Martin

Akira Toriyama

JK Rowling

N’enlever aucune de leurs réalisations. Lewis, Tolkien, Martin et Rowling ont tous fait une marque indéniable dans le monde littéraire et leurs propriétés ont trouvé du succès sur d’autres plates-formes médiatiques, mais lorsqu’elles sont comparées à certaines des autres, elles ne sont pas tout à fait à ce niveau.

Aussi, avant de me déchirer pour avoir rejeté Pokemon si facilement, oui, je sais que la valeur de la franchise est estimée à plus de 95 milliards de dollars. Jeux de cartes, anime, mangue, films et plus encore. Il manque quelques facteurs x qui l’empêchent d’avancer, À MON AVIS. Dragonball est dans le même bateau.

Cela laisse…

Stan Lee

Walt Disney

Gene Roddenberry

George Lucas

Parmi ce qui précède, c’est Stan Lee qui suscitera le plus de controverses, car la ligne avec qui il a collaboré et l’influence de chacun semble changer en fonction de la personne à qui vous parlez. Ne vous y trompez pas, la main de Lee au début de Marvel était cruciale. Son travail avec des artistes comme Jack Kirby et Steve Ditko est la raison pour laquelle nous avons aujourd’hui l’univers cinématographique Marvel. Vous ne pouvez pas mettre un montant d’argent sur le travail et les idées de Lee, car l’ondulation est trop grande. Spider-Man, les X-Men, Iron Man, Thor, le Hulk, Black Widow, les Quatre Fantastiques, Black Panther, Daredevil, Doctor Strange, Scarlet Witch, Ant-Man … c’est un héritage qui ne sera pas touché.

Bien qu’il n’ait personnellement pas été en mesure de créer une branche de la marque Marvel dans les années 1980, des publics de tous âges liront des histoires sur ses personnages et regarderont leurs exploits sur les grands et petits écrans pendant des décennies.

Gene Roddenberry peut sembler être quelqu’un qui serait facile à rejeter, mais quand vous regardez l’effet de grande portée de sa série, il est définitivement en lice. La série Star Trek 1966 a donné naissance à une série animée, treize longs métrages, sept retombées télévisées, des romans, des jeux de société, des figurines d’action et des bandes dessinées. La franchise a généré plus de 10 milliards de dollars de revenus.

Traitez-moi de fou, mais je sens vraiment que les meilleurs jours de Star Trek sont toujours devant. Il y a beaucoup de potentiel inexploité et une fois que le bon visionnaire arrive et l’exploite, la vision de Roddenberry obtiendra le respect qu’elle mérite.

Nous arrivons maintenant à George Lucas. La mention de son nom même attirera soit des éloges, soit une colère poignante. C’est soit l’un des créateurs les plus innovants de la planète, soit un gars qui a eu beaucoup de chance. Peu importe ce que vous pensez, l’univers Star Wars est une puissance. Films, télé, livres, bandes dessinées, personnages, jouets, bandes dessinées… Je pourrais continuer encore et encore mais Star Wars est partout.

La franchise Star Wars détient un titre Guinness World Records pour la franchise de merchandising de films la plus réussie et en 2020, la valeur totale de la franchise est estimée à 70 milliards de dollars. Il est ancré dans notre culture et pourrait très bien être n ° 1… si Walt Disney n’était pas né.

Et pour moi, Walt Disney détient la couronne de la création du plus grand univers parce que vous ne pouvez pas rivaliser avec la magie de Disney. Dites tout ce que vous voulez sur l’empire «diabolique» de Disney, mais Walt a dit un jour: «J’espère que nous ne perdrons jamais de vue une chose: que tout a été commencé par une souris.»

Cette souris a continué à créer une franchise mythique, et si je ne parle que de Mickey Mouse et ses amis, cela vaut 74 milliards de dollars au box-office et aux dessins animés. Princesses Disney? Ajoutez encore 46 milliards de dollars. Maintenant, calculez les vêtements, les bandes dessinées, les jouets… vous obtenez une grande image. Le film Disney a une sensation tout son o

Le facteur X magique dont je parlais? Les parcs à thème Disney. C’est ce qui distingue la vision de Disney de toutes les autres sur la liste. Si vous y êtes allé, vous savez de quoi je parle. Cette souris a inspiré des générations et fait appel à une population mondiale de tous âges. Mickey Mouse est le personnage et le symbole de dessin animé le plus reconnaissable au monde. Les personnages de Disney sont emblématiques, touchant à peu près tout.

Et tout a commencé avec Walt Disney et sa souris.