Raat Akeli Hai / Netflix / Films RSVP

Après une finale incroyable et dramatique de Raat Akeli Hai sur Netflix, les fans ont désespérément besoin d’une fin expliquée – nous avons ce qu’il vous faut.

Je pense que je parle au nom de beaucoup de gens quand je dis que Raat Akeli Hai ne correspondait en rien à ce à quoi je m’attendais, et c’est une bonne chose.

Le film contenait plus de rumeurs, de spéculations, de rebondissements que la plupart des drames policiers peuvent réussir en une saison entière.

Raat Akeli Hai a eu une conclusion fantastique, mais c’est celle qui a laissé certains fans confus quant à ce qui s’est exactement passé – voici notre fin expliquée.

KGF CHAPITRE 2: Date de sortie, bande-annonce, casting, intrigue et doublage expliqués

Qui tue Raghubeer Singh?

Dans un accès de rage, Raghubeer Singh est assassiné par Vasudha.

Ce mystère a été au centre de tout le film et, franchement, je commençais à soupçonner que le véritable meurtrier ne serait jamais révélé. Heureusement, il n’y avait pas de fin de falaise (du moins pas ici) en ce qui concerne le tueur de Raghubeer.

Après avoir examiné la vidéo du mariage, Yadav remarque que Vasudha disparaît au moment même où le meurtre a lieu. De plus, elle revient avec une nouvelle étole avec le vêtement taché de sang maintenant caché dans le sac de Radha.

RESPIRER: Le thriller indien à succès reviendra-t-il pour la saison 3?

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Raat akeli hai !! Un film noir !! A regarder!! Quel début de @HoneyTrehan tous les départements sont superlatifs! Casting et performances très fins je veux dire tout le monde 👏👏👏 Nawaz Ilaji Khaleed (surprise) Shivani tishu Radhika mon ami Aditya et tous ceux dont je trouverai sûrement les noms. – manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) 31 juillet 2020

Qui est le vrai méchant de Raat Akeli Hai?

Il s’avère que le véritable méchant de Raat Akeli Hai est, en fait, Pramila Singh, la mère de Vasudha.

C’est une tournure fantastique que peu d’entre nous auraient vu venir, mais celui qui a été à l’origine des événements du film a été caché à la vue de tous.

Bien qu’elle ait été témoin de l’inceste horrible entre son propre frère et sa fille, elle est plus préoccupée par l’avenir et la réputation de l’avenir de son fils.

Elle dit à Munna Raja de tuer la femme de Raghubeer et le dénonciateur, le serviteur, à cause de la possible déclaration d’un témoin qui pourrait faire échouer tout son plan.

DIL BECHARA: Le film arrivera-t-il un jour sur Netflix, Hulu ou Amazon Prime Video?

La mère meurt-elle / qui l’a tuée?

Bien qu’il ne soit pas confirmé, il est insinué que la mère est tuée par Vasudha.

À la toute fin du film, alors que nous sommes encore sous le choc des rebondissements que nous avons vus, il y a un dernier mystère.

Quelqu’un frappe à la porte de Pramila Singh juste avant qu’elle s’apprête à se tirer dessus, ce qu’elle pense être Vikram, mais ce n’est pas lui. C’est Vasudha.

La dernière chose que nous savons vraiment, c’est que quelqu’un a tiré un seul coup de feu. Cependant, nous ne voyons jamais réellement la mère morte, ni s’il s’agissait d’une blessure auto-infligée ou infligée par sa propre fille.

RANG DE: Tout ce que nous savons sur le prochain film d’amour

Il y a beaucoup de théories et de rumeurs qui circulent sur sa mort et qui pourrait être son assassin. Bien que, si nous nous basons sur ce qui est déduit de l’histoire, de la musique, du travail de la caméra et des arcs de personnages, Vasudha était celui qui a tiré et tué Pramila.

En revanche, rien n’est confirmé. Suite, quelqu’un?

Dans d’autres nouvelles, Raat Akeli Hai se terminant a expliqué: Qui est le vrai tueur, la mère est-elle morte?