Rachel Weisz dirige le casting de ‘Sonneries mortes’, la version télévisée du film de 1988 co-écrit et réalisé par David Cronenberg que nous avons rencontré en Espagne sous le titre de ‘Inséparable‘, qui, à son tour, était basé sur un roman de Bari Wood et Jack Geasland.

Weisz, que nous avons vu pour la dernière fois dans « The Favorite », un film pour lequel elle a été nominée pour un septième de la meilleure actrice (dans un second rôle), assume le double rôle principal que Jeremy Irons a assumé dans celui-là: celui avec deux gynécologues et jumeaux les mêmes opérant ensemble dans une clinique très réussie à Toronto.

Ce sont les visages opposés d’une même personnalité: ils partagent les mêmes coutumes, le même appartement et les mêmes femmes. Mais lorsqu’une femme spéciale entre dans leur vie, le lien entre les jumeaux est, pour la première fois, menacé. Et cette menace se traduit par une descente dans un abîme de perversion, de drogue et de folie.

La personne en charge de développer cette réinvention qui « explorera le côté sombre de la médecine, l’obsession et la condition humaine » sera Alice Birch, fraîchement sortie du succès artistique et populaire de ‘Personnes normales’, l’une des grandes surprises télévisées de l’année où il a été le scénariste principal.

À leur tour, Weisz et Birch serviront de producteurs exécutifs aux côtés de Stacy O’Neil, Megan Ellison, Sue Naegle, Ali Krug, James G. Robinson, David Robinson et Barbara Wall.

La future mini-série, qui a déjà reçu le feu vert d’Amazon, sera produite par Amazon Studios, Annapurna Television et Morgan Creek Entertainment, la société également responsable du film original. Sa première sur Prime Video, peut-être fin 2021 ou début 2022.