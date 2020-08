Parmi les émissions animées que leurs mères leur interdisaient de regarder comme des enfants – peut-être avec une production d’anime incluse – figurait sûrement l’émission Nickelodeon sur les aventures absurdes et répugnantes d’un chat dodu et d’un chien Chihuahua. Cependant, la popularité et l’héritage de Ren et Stimpy C’est indéniable, et ce sont des qualités qui motivent désormais son redémarrage pour le contenu adulte de la chaîne Comedy Central.

Via Variety, la nouvelle arrive que ce mercredi Comedy Central a ordonné une relance pour la série animée des années 90. Il s’agit du dernier d’une série de mouvements forgés par la division ViacomCBS Domestic Media Networks afin de relancer les émissions cultes qui se couplent parfaitement à son jet remarqué vers l’animation pour adultes.

En ce sens, les réinventions à venir de Beavis et Butthead (du producteur original Mike Judge) et Cloner haut (en collaboration avec les créateurs Phil Lord et Christopher Miller). De même, Comedy Central doit également travailler avec Jodie, un spin-off de la célèbre sitcom animée Daria.

Dans le cas du redémarrage de Ren & Stimpy, son créateur John Kricfalusi il ne sera pas impliqué, en partie (sans doute) en raison des accusations qu’il a reçues en 2018 pour abus sexuels sur deux mineurs; plaintes qui à ce jour n’ont donné lieu à aucune enquête judiciaire.

Pour le moment, on ne sait pas quel créateur prendra les rênes du renouveau, qui aura la liberté de positionner le duo d’animaux dans des récits entièrement pour adultes. Dans quelle mesure les qualités audacieuses et nauséabondes de l’émission seront-elles élevées, maintenant que le public enfantin a été retiré de l’équation?

Ren & Stimpy a été créé en août 1991 sur Nickelodeon. Dès lors, cinq saisons et un total de 52 épisodes ont été publiés. En ce qui concerne le redémarrage, il n’y a toujours pas de date de sortie provisoire.

