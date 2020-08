Bob Gale, co-scénariste de Retour vers le futur, raconte comment l’éthique de Marty McFly a dicté la fin du film

Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis, raconte l’histoire du voyage accidentel de Marty McFly dans le temps dans le DeLorean modifié par son ami Doc Brown (Christopher Lloyd). Le film est considéré comme l’un des meilleurs films de voyage dans le temps de tous les temps, avec ses règles et ses idées sur le voyage dans le temps qui influencent la culture pop pour les années à venir, même avec des références dans Avengers: Fin de partie.

Dans un changement différent de la plupart des films de voyage dans le temps, Marty ne choisit pas de voyager dans le temps. Marty McFly finit par voyager de 1985 à 1955 par accident. Bien que non seulement préoccupé par la façon de revenir à sa chronologie d’origine, Marty est également obligé de s’assurer que ses parents George (Crispin Glover) et Lorraine (Lea Thompson) finissent par se réunir, comme la présence de Marty en 1955. cela les a empêchés de se connaître quand ils étaient censés le faire à l’origine. La fin originale du film a ramené Marty à une 1985 beaucoup plus futuriste, alors que la version de Doc Brown de 1955 aperçut la technologie future à travers les éléments que Marty avait apportés avec lui dans le passé. La fin a été modifiée et une plus grande attention a été accordée à Marty et à sa famille, ce qui en fait la seule chose qui change dans le remake de 1985.

Dans une interview sur le programme du École de cinéma Russo Bros Pizza. Bob Gale a expliqué comment le voyage involontaire de Marty dans le passé était nécessaire pour la fin du film. Gale a parlé du nombre de films de voyage dans le temps qui sont des «contes d’avertissement». Sa fonction est de montrer à quel point il est mal d’interférer avec le passé pour changer le futur. Gale a mentionné qu’il n’aimait pas la fin originale du film. Gale et Zemeckis ont décidé de changer la fin, faisant de la famille de Marty la seule chose modifiée par son voyage dans le temps. Gale a mentionné à quel point le moral de Marty et sa réticence à modifier le passé d’une manière qui pourrait lui être bénéfique (autre que de réparer les choses qu’il a gâchées en premier lieu) étaient importants pour l’histoire et amener le public à le faire. identifiez-vous avec Marty.

Comme le mentionne Gale, Marty n’a pas volontairement remonté le temps. Une partie de la raison pour laquelle Marty est un si gentil personnage est que les changements qu’il a apportés dans le passé l’ont été exclusivement pour sa propre survie. Les écrivains ont pris la décision consciente de s’éloigner des autres tropes de voyage dans le temps largement utilisés et de laisser les motivations de Marty aussi altruistes que possible. Si le moral de Marty avait été différent, Retour vers le futur ne se serait probablement pas aussi bien déroulé que pour les cinéphiles des années 1980.

L’histoire du film est conçue d’une manière qui le rend presque intemporel. Alors que certaines choses sur Retour vers le futur ils ne tiennent pas aux normes actuelles, Marty reste immensément identifiable, et le film ne semble pas daté dans le sens de raconter des histoires. Le changement dans la fin a été dicté par la nature bien intentionnée de Marty était certainement l’une des raisons pour lesquelles les fans admirent toujours Retour vers le futur après 35 ans.

