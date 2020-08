Je ne sais pas si j’aurai écrit et publié l’article au moment de la publication de cette critique, mais j’ai récemment décidé de dresser une liste des dix meilleurs artistes de bandes dessinées.

TITRE: Bombes DC

Écrivain et artiste: Marguerite Bennett et tout un tas d’artistes différents, pratiquement un par numéro. Voyons voir… Ant Lucia, Garry Brown, Laura Braga, Marguerite Sauvage, Ted Naifeh, Stephen Mooney

Éditeur: DC

Protagonistes: Batwoman, Wonder oman, Mera, Supergirl, Stargirl, Zatanna,

Antagonistes: Méphisto

Il y a quelques années, je me suis vraiment intéressé aux statues Pop Vinyls et Kotobukiya Bishoujo en même temps (en raison de l’achat de mon premier de chaque à la Wizard World Convention à St Louis). Heureusement, j’ai reculé sur chacun d’eux, au point que je n’en achète qu’un s’il y a un personnage que je dois simplement avoir.

(J’attends toujours mon vinyle Jubilee Pop)

Il y a beaucoup de jouets et de statues basés sur des personnages de bandes dessinées. Cela a du sens parce que vous ciblez des personnes qui ont déjà la volonté de collectionner des objets. Bien sûr, vous voulez chaque numéro de Spider-Man, mais ne voulez-vous pas AUSSI toutes ces statues de marque Spider-Man? Comment pourriez-vous pas! C’est exactement la même statue, mais il y en a une peinte dans ce costume ET une peinte dans ce costume!

Eh bien, les bombes DC sont allées dans un sens, puis dans l’autre. Les Bombshells ont été initialement conçues par Ant Lucia comme une série de statues de style pin-up basées sur un assortiment de femmes les plus populaires de DC Comics. La ligne a eu un tel succès qu’elle a engendré l’art de la pin-up, des verres à gobelet et tout le reste. Finalement, DC a décidé… pourquoi ne pas créer une véritable série de bandes dessinées? de ces personnages. Qui sont déjà dans la bande dessinée.

Quoi qu’il en soit, les DC Bombshells sont la fusion parfaite pour ma famille: je suis autorisé à décorer des choses avec des personnages de bandes dessinées et ma femme est autorisée à décorer avec des pin-ups. Alors ces verres que j’ai mentionnés? Nous en avons. Ainsi qu’une multitude d’aimants pour réfrigérateur et quelques tirages d’art signés par Ant Lucia.

L’histoire des Bombshells se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et couvre le monde entier. Nous voyons Kate Kane comme une joueuse de baseball-slash-justicière à Gotham alors que tous les hommes sont absents. Wonder Woman trouve un Steve Trevor blessé après que la guerre ait accidentellement envahi Themiscyra. Supergirl et Stargirl sont des sœurs soviétiques. Zatanna fait de la magie pour que les nazis invoquent un dieu noir. Les premiers numéros les présentent tous.

L’idée est que, tout comme le monde actuel fonctionnait à l’époque, les hommes étaient en guerre, les femmes devaient donc ramasser les pièces et tout faire bouger. Le long est venu Amanda Waller, et elle a décidé que les femmes peuvent soutenir la guerre sur son propre front, et ainsi les Bombshells ont commencé à se former.

C’est un peu dommage que Ant Lucia ne dessine pas la série réelle, mais il est possible qu’il soit strictement un artiste de couverture et de pin-up. Ses trucs sont magnifiques, mais pour autant que je sache, il n’est pas particulièrement doué pour raconter des histoires. De plus, je l’ai rencontré à C2E2 cette année, et il était très sympathique et aimable. Je lui ai acheté des cartes à jouer Bombshells.

J’aime vraiment cette ligne.

Cela dit, ce livre n’est PAS du gâteau au fromage, et c’est mieux pour ça. Ces personnages ont peut-être commencé comme des dessins de pin-up de personnages classiques, mais l’histoire ici n’emprunte que l’idée de l’ère des pin-up et non pas en faisant exister les personnages simplement comme de jolies images.

(Bien qu’il y ait de magnifiques photos de Batwoman et Maggie Sawyer ensemble si vous êtes ici pour cela)

Je ne suis pas sûr de ce que je ressens à l’époque des pigeonniers dans laquelle cela se déroule. Pourriez-vous faire cette même histoire avec un conte qui se déroule aujourd’hui? Ou en 1850? C’est difficile à dire. Ce livre parvient à prendre un moment dans l’histoire où les femmes ont été vues à travers une lentille plus respectée et plus autonomisante et sont devenues une super héroïne à part entière. Et c’est génial.

Dans le même temps, avoir les versions pin-up de personnages existant à l’ère des pin-up se sent une touche sur le nez.

J’aime ça dans les premiers numéros, la série est partout sur la carte, littéralement. Ce n’est pas nécessairement un point de vue centré sur les États-Unis quand une grande partie du titre est consacrée à Zatanna aidant à contrecœur les nazis ou Supergirl et Stargirl étant des Soviétiques ou Wonder Woman et Mera venant de leurs terres mythiques. Pour un événement qui était une guerre mondiale, cela fonctionne mieux de cette façon.

En ce qui concerne la continuité des histoires d’Elseworlds, c’est amusant. DC a tellement de personnages fantastiques en dehors du royaume typique de Superman, Batman, Barry Allen, Hal Jordan, et je suis généralement ici pour tout ce qui les met en lumière. C’est formidable de voir un livre livrer du temps pour Zatanna, Batwoman et Supergirl.

Sujet de discussion: Je suis sûr que certains me manquent, mais il y a eu A-Force, les Bombshells et l’équipe X-Men entièrement féminine il y a quelques années. Quelle est votre gamme héroïque préférée remplie uniquement par des femmes?

