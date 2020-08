Partager

L’acteur Robert Downey Jr est sans aucun doute l’un des plus charismatiques d’aujourd’hui et souhaite élargir sa carrière en travaillant avec Christopher Nolan.

Tu ne peux pas nier que Robert Downey Jr C’est un acteur impressionnant qui est au sommet de sa carrière, mais on a aussi le sentiment qu’il devenait trop à l’aise dans son travail bien rémunéré en tant que visage de la plus grande franchise du cinéma. Dans ses performances en dehors du UCM tu continues à voir Tony StarkSoit déguisé en Sherlock Holmes, soit en train de parler aux animaux. Vous avez donc besoin d’un nouvel élan et travaillez avec Christopher Nolan ce serait quelque chose de choquant.

Les informations proviennent des mêmes sources qui ont affirmé le mois dernier que Ben Affleck reviendrait dans The Flash. La star d’Iron Man et The Avengers, Robert Downey Jr, essaie de rencontrer Christopher Nolan pour discuter de l’idée d’une future collaboration une fois que le directeur de Principe décidez quel sera votre prochain projet.

Le problème est qu’il a du mal à faire des films.

Avec Principe toujours en attente de sa sortie, il faudra peut-être un certain temps avant Christopher Nolan décidez de votre prochain déménagement et jusqu’à 3 ans jusqu’à la sortie d’un film. Bien qu’il ait été spéculé que Warner Bros. veut que je revienne pour un spin-off de Origine ou une suite de Interstellaire. Que ce soit en tant que réalisateur, scénariste ou producteur.

Nous ne pouvons pas confirmer s’il s’agit d’un de ces projets dans lesquels Robert Downey Jr est attentif, mais Christopher Nolan a ses acteurs de confiance, même s’il peut toujours ajouter une nouvelle star au casting. La carrière de Robert Downey Jr gagnerait grandement à travailler avec lui. Puisqu’il est l’un des talents les plus respectés et qu’il pourrait donc essayer de montrer qu’il y a une vie après l’univers cinématographique Marvel.

Tenet sortira dans certains pays le 26 août et dans d’autres en septembre, mais ce sera le premier grand film à sortir en salles depuis que le coronavirus est devenu incontrôlable dans le monde.

Partager