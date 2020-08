Combattre les ex-petits amis de Ramona Flowers n’est pas une tâche facile, surtout si l’on considère que l’un des histrions venait du fait de jouer à Man of Steel (Brandon Routh) et un autre était sur le point de faire ses débuts en tant que Captain America (Chris Evans). Même le futur Batman, Robert Pattinson, a fait le casting pour être un antagoniste de Scott Pilgrim vs le monde, comme récemment révélé par le réalisateur Edgar Wright.

En conversation avec Vanity Fair, Wright et les directeurs de casting, Jennifer Euston, Allison Jones et Robin D. Cook Ils ont parlé de ce que c’était de rassembler le casting impeccable de Scott Pilgrim, un film culte qui cette semaine a marqué dix ans depuis sa première commerciale.

L’un des sujets abordés concernait les acteurs et actrices qui voulaient faire partie du film, mais qui n’ont finalement pas été choisis. L’un d’eux était Robert Pattinson, qui a auditionné pour le rôle de Lucas Lee, la star de cinéma arrogante rivale de Scott Pilgrim – et l’ex de Ramona – qui a finalement été joué par Chris Evans.

Un rôle différent

« Je m’en souviens très bien », a déclaré Edgar Wright à propos de l’audition de Robert Pattinson. «Il a également fait une lecture beaucoup plus intense. Évidemment, Robert est un acteur incroyable et quelqu’un avec qui j’aimerais travailler en ce moment. Mais c’était une performance très différente de celle de Chris. «

Il convient de mentionner que l’audition en question, selon les rapports, a eu lieu avant que Twilight (2008) n’entre en salles et ne catapulte Robert Pattinson à la gloire. « Je me souviens que [en ese entonces] Nous lui avons posé des questions sur Twilight et il a juste dit: «Ouais, je ne sais pas. Je l’ai juste vu. D’accord je suppose. Je ne sais pas », a déclaré Allison Jones à Vanity Fair. « Il était vraiment bon avec l’accent américain. »

12 ans après cette audition, l’acteur est actuellement l’un des interprètes préférés à Hollywood et dans le monde indépendant. Dans quelques mois, on le verra dans le très attendu Tenet et le thriller The Devil at All Hours, qui a récemment présenté sa première bande-annonce.