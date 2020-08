La CW a dû trouver une nouvelle Batwoman lorsque Ruby Rose a quitté la série de manière inattendue et maintenant elle explique pourquoi.

Bien qu’il ait signé son contrat de renouvellement pour continuer à être Batwoman, l’actrice Ruby Rose Elle a décidé de quitter la série et à ce moment-là, on a supposé qu’elle ne s’était pas habituée aux rythmes de tournage à la télévision, car elle venait du monde du cinéma. Mais maintenant, il explique plus en détail sa décision.

«Être la star d’une émission de super-héros est difficile. Être le leader dans quelque chose est difficile », a déclaré Ruby Rose dans une récente interview. Elle a continué à parler des défis après une blessure sur le plateau, qui a nécessité une opération au dos. «Mais je pense que, dans ce cas particulier, c’était beaucoup plus difficile parce que j’étais encore en convalescence de ma chirurgie. J’ai été opéré et 10 jours plus tard, je suis allé travailler, ce qui n’était peut-être pas la meilleure idée. La plupart des gens mettent environ un ou trois mois avant de retourner au travail, donc c’est certainement devenu plus difficile à cause de cela. Mais quand il s’agit de jouer le rôle principal dans une émission ou un film, que ce soit de l’action ou de l’émotion, c’est épuisant. «

« Le défi est surmonté d’une certaine manière », a poursuivi Ruby Rose. «L’accomplissement et la confiance que les gens mettent en vous pour jouer ce rôle, puis il y a aussi le dynamisme de pouvoir continuer sur le plateau et créer l’ambiance, le ton et la confiance qui y sont mis. Un grand honneur. Et j’adore mon expérience chez Batwoman. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons accompli tout ce que nous avons fait et je suis fier de tous ceux qui y ont travaillé. Je suis fier de moi pour travailler dans des circonstances intéressantes, vous savez, avec la récupération et tout ça. Je referais certainement la télévision. Je pense qu’il était également temps de faire une pause pour guérir complètement puis de revenir. «

Pendant la quarantaine, il réfléchit à son avenir.

«Vous savez, vous avez du temps en quarantaine et une sorte d’isolement pour réfléchir à beaucoup de choses différentes et à ce que vous voulez accomplir dans la vie et à ce que vous voulez faire. Je pense que pour moi et pour les producteurs, c’était une excellente occasion d’avoir un dialogue sur beaucoup de choses. Je les respecte beaucoup et ils m’ont été très respectueux », a conclu Ruby Rose.

La série de Batwoman de Le CW reprendra bientôt le tournage et mettra désormais en vedette l’actrice Javicia leslie qui remplacera Ruby Rose.