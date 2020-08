Au fil du temps, les films du Univers cinématographique Marvel sont devenus les plus populaires et les blockbusters ces dernières années, donc de plus en plus de sujets sont inclus pour compléter les histoires de nos héros préférés tels que le drame, la romance et surtout la comédie, le même avec lequel Seth Rogen n’est pas du tout d’accord.

L’acteur comique connu pour être acteur et producteur de plusieurs des films comiques les plus populaires a récemment révélé qu’il pensait qu’en incluant des connotations comiques dans les films Marvel, qui sont de grandes productions très coûteuses, ils fixent malheureusement des normes élevées pour les non-consommateurs. Ils seront attirés par les films qui sont axés sur le genre et ont un budget beaucoup plus faible.

Cela a été déclaré sur le site GamesRadar:

«Quelque chose dont Evan (Goldberg) et moi parlons beaucoup est que Les films Marvel sont des comédies. Thor: Ragnarok est une comédie. Ant-Man est une comédie à la base. Voilà donc ce que c’est. Il y a des comédies à 200 millions de dollars, et c’est quelque chose dont, en tant que réalisateur de comédie, vous devez être conscient. C’est une référence pour les gens maintenant et c’est ce qu’ils attendent! Ces films à gros budget fonctionnent comme des comédies. Le public aime toujours la comédie, et il le veut (des films comme Deadpool), mais la portée de ces productions est énorme. Ainsi, lorsque vous ne leur offrez pas cette portée, vous devez penser: «Qu’est-ce que je leur propose?

Cependant, Seth Rogen estime que malgré le fait que les films Marvel viennent éclipser les productions dans lesquelles lui, Evan Golberg et bien d’autres travaillent, il y a des films qui continuent de se démarquer car ils sont une approche totale du genre, contrairement au MCU qui offre quelques moments amusants.

«… C’est pourquoi quelque chose comme Good Boys fonctionne bien, car nous n’offrons pas de portée. Ce que nous proposons, c’est de la pure comédie, de l’émotion, de la sympathie et de la nostalgie. Voilà la compensation.

Seth Rogen estime qu’ils ont eu la chance que ces productions de taille moyenne aient bien fonctionné et sont celles qui leur permettent de continuer à en faire plus, il espère seulement qu’à l’avenir, ils ne seront pas complètement submergés par Marvel.

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais ma série préférée est The Office.