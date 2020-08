La deuxième saison de The Boys se fait désirer. A cette occasion, Amazon Prime Video a révélé que Shawn Ashmore jouera Lamplighter.

Cette fois, ils n’ont pas publié d’avancée sanglante et brutale. Cette fois, Amazon Prime Video a décidé lancer un appât très spécial pour la deuxième saison de The Boys, l’annonce d’une nouvelle signature. Les fans de cette adaptation comique qui lance sa saison 2 début septembre, font la fête car Shawn Ashmore rejoint la série en tant que Lamplighter.

L’acteur, connu pour avoir joué Bobby Drake alias The Iceman dans la version cinématographique de X-Men, rejoint la série dans le rôle d’une ancienne superstar membre des Seven: Lamplighter. Ce membre de l’équipe susmentionnée est parti dans des circonstances mystérieuses pour être remplacé par Starlight et est directement lié à l’histoire tragique des garçons, en fait ce serait la vraie raison pour laquelle ils ont rompu il y a 8 ans. Ainsi, ce retour est un choc car il fait ressortir des souvenirs douloureux et révolutionne le panorama.

«Nous étions ravis que Shawn, avouons-le, il est déjà un super-héros, a voulu jouer le rôle crucial de Lamplighter», a déclaré le showrunner et producteur exécutif Eric Kripke. « Il apporte beaucoup de profondeur, une touche menaçante et une humanité apathique à cet ancien membre des Sept.. De plus, Shawn est un gars vraiment cool. Nous sommes reconnaissants qu’il ait rejoint notre petite famille sanglante. «

Les trois premiers épisodes de la deuxième saison de The Boys seront diffusés le 4 septembre, avec de nouveaux épisodes disponibles tous les vendredis jusqu’à aboutir à un spectaculaire finale de la saison le 9 octobre.

Un nouveau regard sur Homelander

Antony Starr, l’interprète qui joue Homelander dans l’adaptation télévisée de «The Boys», a partagé un nouveau look terrifiant pour son personnage. « La deuxième saison de ‘The Boys’ sort très bientôt », a déclaré l’acteur. « Aucune promesse. Sauf le sang. Il y aura du sang. Et des câlins de Homelander. Tu vois comme c’est mignon?