Willa Fowler a affronté Roger Barlow à Chicago, avec l’homme qui a sauvé l’humanité d’être entraînée dans l’espace par manque de gravité. Norma Editorial nous propose le deuxième opus de Skyward, une bande dessinée qui ne nous laisse certainement pas flotter dans le vide.

Tout au long de notre vie, nous nous retrouvons face à des situations difficiles qui exigent le plus grand effort de notre part. Les surmonter nous fait repartir avec une leçon apprise et avec des cicatrices qui nous accompagneront toujours, pour rappeler à quel point c’était dur. Mais avancer avec une force renouvelée, avec de nouveaux objectifs et de nouveaux rêves, est sans aucun doute un triomphe personnel qui servira d’expérience pour ce qui est à venir. Parce que surmonter la perte d’un être cher, arraché de notre côté prématurément, peut être une pierre d’achoppement dont nous ne nous remettons jamais complètement.

Notre protagoniste était complètement orpheline à la fin du premier arc d’histoire mais avec beaucoup à faire en mémoire de son père, qui doit continuer à vivre. Son parcours, à la suite du journal intime de son père, la mènera, en compagnie d’Edison Davies, à la découverte de nouveaux territoires avec un objectif en tête, Kansas City, où elle pourrait rendre la gravité au monde. Nous assisterons à des luttes intérieures et même de grands sacrifices que seuls de grands amis ou un amour inconditionnel peuvent faire. Comment les ennemis peuvent devenir des alliés circonstanciels et même un moindre mal lorsque la survie des habitants d’une grande ville est en jeu.

Un parcours du héros orchestré par Joe Henderson à travers une narration agile qui attire le lecteur avec une grande aisance, sans s’ennuyer, laissant le sentiment que chaque étape est importante dans ce voyage avec Willa. Il nous présente les merveilles et les malheurs d’un monde qui a dû se réinventer en l’absence de gravité. De l’origine de la nourriture qui atteint les foyers à la stratification sociale, qui a vu la hauteur à laquelle vivent les riches par rapport aux plus défavorisés. Même en mettant en valeur que le maximum de prédateurs ont désormais des ailes.

La représentation de la physique que fait le dessinateur Lee Garbett aide profondément à l’immersion dans l’intrigue. Les impulsions prises par les personnages et les objets emploient une utilisation intelligente des postures en apesanteur. Un dessin très net au crayon et aux encres qui s’estompe, dans le bon sens, quand Antonio Fabela applique sa palette de couleurs. Une section graphique qui se démarque généralement à la fois dans les phases de plus d’action et dans celles qui demandent plus de pause dans les événements. Willa est le centre d’attention vers lequel tous les regards volent, elle est charismatique, charmante, déterminée et dure. Une femme d’armes qui trompe à première vue par son apparence frêle.

Ce deuxième arc Skyward tombe un peu en termes d’intensité et d’événements dramatiques de premier plan, par rapport aux cinq premiers numéros américains qui composent l’arc initial, mais parvient à maintenir l’intérêt pour ce qui est à venir. On apprécie l’existence de certains rebondissements dans le scénario malgré la prévisibilité de certains d’entre eux, presque précédemment télégraphiés. Pour notre part, nous suivrons de près l’évolution de cette collection, car le meilleur reste à venir.

Titre: : Skyward Volume 2

URL: Milcomics

Auteur : Joe Henderson, Lee Garbett et Antonio Fabela

ISBN: 978-84-679-4042-8

Nombre de pages : 136

La description: Willa Fowler quitte sa ville natale de Chicago parce qu’elle est une fugitive. Mais de nouveaux dangers attendent à l’extérieur de la ville, alors que les insectes géants dévorent les gens! Willa pourra-t-elle abandonner son passé ou sera-t-elle obligée de revenir en arrière et d’y faire face? Joe Henderson (scénariste Lucifer pour Netflix) et l’artiste Lee Garbett (Lucifer, Loki: Agent d’Asgard) poursuivent l’histoire du voyage d’une jeune femme cherchant sa place dans un monde bouleversé avec ce deuxième volume de sa série à succès .

Jésus Salvador Gomez

3,5 3,50 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)