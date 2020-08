Le prochain épisode de la franchise Halo était déjà apprécié par beaucoup comme un cadeau idéal pour les vacances. Cependant, cette semaine, il a déjà été rapporté que malheureusement la date de sortie de Halo infini devra être reporté à 2021.

La nouvelle a été diffusée sur les réseaux officiels de jeux vidéo, à travers une déclaration signée par Chris Lee, Chef de studio et directeur créatif du développeur 343 Industries.

Juste dans le Vitrine de jeux Xbox -Événement Microsoft qui a eu lieu le 23 juillet – toujours assuré que Halo Infinite verrait la lumière à la saison de Noël de cette année, en synchronisation avec la date de lancement de la console Xbox Series X, prévue pour novembre.

Cependant, nous avons choisi de reporter l’arrivée du jeu vidéo dans l’intérêt de «faire en sorte que l’équipe dispose de suffisamment de temps pour offrir une expérience de jeu Halo conforme à notre vision».

Et ajoute:

«Nous savons que cela décevra beaucoup d’entre vous et nous partageons tous ce sentiment. La passion et le soutien dont la communauté a fait preuve au fil des ans ont été incroyables et inspirants. Nous ne voulions rien de plus que jouer notre jeu avec la communauté pendant les vacances. Le temps supplémentaire nous permettra de terminer le travail critique nécessaire pour offrir le jeu Halo le plus ambitieux jamais créé avec la qualité à laquelle nous savons que nos fans sont en droit d’attendre.