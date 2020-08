La bande dessinée officielle de Star Wars suggère qu’être un Skywalker implique la mort, ce qui signifie que Rey est celui qui a finalement brisé la malédiction.

Star Wars n ° 5 publié aux États-Unis, suggère que Rey a brisé la malédiction Skywalker. Lucasfilm a été critiqué à juste titre pour son manque de planification en ce qui concerne la trilogie consécutive. Par exemple, alors que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a d’abord tenté de prétendre que la résurrection de Palpatine était en cours depuis le début, il n’a pas fallu longtemps pour que cette affirmation s’effondre. C’était en fait l’idée de JJ Abrams, qui semble avoir eu l’idée peu de temps après avoir rejoint Star Wars: The Rise of Skywalker. Cela illustre parfaitement un problème qui peut être vu tout au long de la trilogie de la suite, avec des visions contrastées et des correctifs à la volée mandatés par le studio qui donnent aux films une sensation décousue.

Cependant, une chose qui semble avoir été prévue était une scène clé à la fin de Star Wars: La montée de Skywalker dans lequel Rey revendique le nom de famille Skywalker. The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker comprend une transcription d’une réunion du Lucasfilm Story Group en 2014, environ un an et demi avant la sortie de Star Wars: The Force Awakens. «J’aime l’idée qu’elle soit notre Skywalker», a observé Pablo Hidalgo lors de la réunion, «mais ce n’est pas une Skywalker. Donc, pour nos besoins, «le Skywalker» est vraiment une métaphore. Cela n’a pas besoin de l’être. quelque chose qui est directement lié au sang ».

Cela réinterprète ce que signifie être un Skywalker. Être Skywalker, c’est être un agent d’équilibrage, s’opposer à la montée du côté obscur. Cela a des implications fascinantes pour la mythologie de Star Wars dans son ensemble, car cela suggère qu’être un « Skywalker » remplit une fonction essentielle en termes de Force. Le premier Jedi était un ancien de l’équilibre, tout comme Qui-Gon Jinn. Des secrets récemment publiés de la Force renforcent cette idée, suggérant que Qui-Gon devrait être considéré comme un « Skywalker » par fonction, et non par le sang. Mais il y a un côté plus sombre à cet héritage: une révélation dans Star Wars # 5.

Dark Vador déclare la vérité: les Skywalkers meurent

La série Star Wars actuelle de Marvel Comics se déroule peu de temps après les événements de L’Empire contre-attaque. Un Dark Vador rejeté est furieux du refus de son fils Luke de le rejoindre et, sans surprise de tout Sith, veut se venger de son fils. Il parcourt la galaxie à la recherche de Luke Skywalker, mais ses efforts sont entravés par une vague d’imposteurs. Luke est devenu célèbre en tant que pilote qui a détruit l’étoile de la mort, et d’innombrables pilotes et passeurs prétendent être lui dans l’espoir d’impressionner des clients potentiels. Dans Star Wars # 5, Dark Vador est averti pour enquêter sur ce qui s’avère être un autre hareng rouge, et il en a assez. Tuez le dernier imposteur et ordonnez à tout le monde dans la zone de diffuser un message inquiétant: « Les Skywalkers meurent », déclare Dark Vador.

La déclaration reflète davantage la frustration momentanée de Dark Vador, mais il y a un sens dans lequel la déclaration ressemble plus à une prophétie ou, peut-être, à une malédiction. Shmi Skywalker a été torturé à mort dans Star Wars: Episode II – L’attaque des clones. Mais l’affirmation s’est avérée vraie lorsqu’elle a été appliquée à Anakin Skywalker lui-même, et même à son fils Luke. Malgré sa chute du côté obscur, Anakin a accompli son destin d’élu quand il a décidé de tuer l’empereur, mais cela lui a coûté la vie. Plutôt que d’affronter les ténèbres de retour du Premier Ordre, Luke s’est enfui dans l’ancien temple Jedi d’Ahch-To. Quand il est finalement revenu dans Star Wars: The Last Jedi, l’effort de se projeter avec la Force à travers la galaxie a conduit à sa mort. En regardant la saga dans son ensemble, Dark Vador a raison: les Skywalkers meurent.

Rey a presque payé le prix dans The Rise of Skywalker

Bien que Rey n’ait pas réclamé le nom de Skywalker jusqu’à la fin de Star Wars: The Rise of Skywalker, elle remplissait le rôle de Skywalker tout au long de la trilogie consécutive. Bien que la formation de Rey dans la Force ait commencé avec Luke et se soit poursuivie avec sa sœur Leia, il a passé beaucoup de temps à étudier les anciens textes Jedi qu’il avait empruntés à Ahch-To. Ceux-ci étaient associés au Premier Jedi et à ses premiers disciples, lorsque l’Ordre Jedi avait été chargé d’équilibrer la force exclusivement avec le côté léger. Elle est en fait devenue Skywalker, l’agent de l’équilibre qui s’oppose aux ténèbres, lorsqu’elle s’est opposée à son grand-père Palpatine sur Exegol. Là, elle se montra prête à payer n’importe quel prix pour repousser le côté obscur, même résister à la foudre de l’empereur, et le renvoyer directement vers lui.

Fidèle à la malédiction de Skywalker, Rey est mort. Dark Vador avait plus raison que vous ne pourriez l’imaginer quand il a dit « Les Skywalkers meurent », parce que devenir Skywalker a coûté la vie à Rey, tout comme il avait tué tous ceux qui jouaient ce rôle. Le film et ses diverses nouveautés sont assez clairs à ce sujet; Le cœur de Rey s’est arrêté de battre et elle a arrêté de respirer. Être Skywalker, être celui destiné à équilibrer à nouveau la galaxie, semble fatal.

La trilogie de suite brise la malédiction de Skywalker

Mais il y a une raison pour laquelle Star Wars 9 s’appelle «The Rise of Skywalker». C’est parce que Rey, contrairement à tous ses prédécesseurs, est le Skywalker qui ressuscite d’entre les morts. Il le fait pour Ben Solo, un Skywalker de sang qui donne sa vie pour sauver celui qui était devenu Skywalker par choix. Vu de ce point de vue, il y a un aspect messianique dans l’histoire de Rey; elle est la Skywalker qui porte la malédiction à mort et brise son pouvoir lorsqu’elle est ressuscitée.

Et remarquez la symétrie de tout cela; Il le fait parce que le pouvoir de l’amour est plus grand que le côté obscur, plus grand même que la mort elle-même. C’est l’amour d’Anakin qui le rachète, c’est l’amour de Luke qui le pousse à sauver la résistance de Leia et Kylo Ren, et c’est l’union intime que Rey et Kylo Ren partagent à travers la Force qui se traduit par puisse-t-elle être ressuscitée des morts. L’Ordre ancien Jedi craignait l’attachement, pensant qu’il s’agissait d’une ouverture vers le côté obscur. La résurrection de Rey et la rupture de la malédiction de Skywalker prouvent à quel point ils avaient tort.