Le chef de la Ligue de la justice, Zack Snyder, a partagé une image basse résolution de sa version de Steppenwolf, et cela rend la version montrée par Joss Whedon encore plus ridicule.

Il y avait de nombreux problèmes avec la version théâtrale de Justice League, mais le principal était Steppenwolf. Comme la plupart des méchants de films de bandes dessinées, il était assez décevant. Une surprise compte tenu du fait que Joss Whedon a livré d’incroyables antagonistes avec Loki et Ultron dans ses films Avengers.

Cela n’a pas vraiment aidé dans le film que Steppenwolf avait l’air assez ennuyeux, avec son apparence caricaturale, il était un véritable point de friction pour de nombreux fans. Il n’avait certainement pas l’air aussi formidable que le méchant Zack Snyder l’a montré dans une scène supprimée de Batman contre Superman: Dawn de la justice, et était susceptible d’être rationalisé pour économiser de l’argent sur les effets visuels pendant que Whedon re-filmait la majeure partie du film.

Maintenant, Snyder va partager sa vision de la Justice League grâce à HBO Max, et alors qu’un aperçu du Snyder Cut est révélé sur le DC FanDome, le cinéaste a partagé dans Vero la version originale de Steppenwolf que nous n’avons pas pu voir. dans les théâtres.

En fait, cela semble carrément effrayant, et bien qu’il s’agisse d’une image basse résolution, il est clair que le Steppenwolf dans la Justice League de Zack Snyder ressemblera beaucoup plus à ce que nous avons vu dans l’art conceptuel montré précédemment. .

À gauche de la version originale par Zack Snyder

Synopsis

Motivé par la foi qu’il avait retrouvée en l’humanité et inspiré par l’action altruiste de Superman, Bruce Wayne fait appel à l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman se déplacent rapidement pour tenter de trouver et de recruter une équipe de métahumains pour combattre cette nouvelle menace. Le problème est que malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent, il est peut-être trop tard pour sauver la planète d’une menace aux proportions catastrophiques.

