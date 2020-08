Le réalisateur et lauréat d’un Oscar Steven Soderbergh, qui a «anticipé» la pandémie grâce à Contagion (2011), a accordé une interview au New York Times. Là, il a évoqué les efforts nécessaires et les risques que Hollywood doit prendre pour assurer le bien-être des équipes de production qui ont commencé à reprendre leurs activités au milieu du coronavirus (COVID-19). Il a même osé faire une estimation en notant qu’entre les 15% ou 20% du budget d’un film il serait utilisé pour couvrir les mesures de sécurité et pour ramener l’industrie à sa fonctionnalité.

Son argument l’a affirmé, puisque depuis avril dernier, le cinéaste est à la tête d’un comité de la Directors Guild of America (DGA, pour son acronyme en anglais). Cette association a élaboré des lignes directrices pour que le syndicat reprenne ses activités dans l’industrie audiovisuelle. Ses déclarations étaient les suivantes:

«Dans un projet, nous avons la capacité de contrôler comment nous nous déplaçons, où nous nous déplaçons, combien de personnes nous accompagnent; c’est quelque chose qui peut être manipulé pour assurer la sécurité des gens. Je pense que garder un projet en sécurité nécessitera un effort économique qui, selon ses calculs, vaudra entre 15 et 20% du budget, selon les projets, et que si nous l’ajustons assez rapidement, nous pourrons assurer la sécurité des gens.« , m’a dit.

Dans une autre partie de l’entrevue, le directeur était convaincu que les directives sanitaires qui sont établies pour éviter les infections fonctionneront, même si des tests seront effectués. D’un autre côté, il a été assez réaliste en admettant que les défis persistent lorsque les personnes avec lesquelles ils travaillent en dehors des heures de travail n’ont pas le contrôle.

«Si vous suivez les protocoles que nous sommes sur le point de terminer, j’aurai la confiance de dire que vous ne tomberez pas malade au travail. Si vous tombez malade pendant l’un de nos projets, c’est pendant l’une des 12 ou 14 heures pendant lesquelles vous ne serez pas avec nous et nous ne pourrons pas contrôler votre comportement. L’idéal serait de tester les mesures avec un ou deux projets, mais il y a déjà plusieurs productions en développement en même temps. Ça va être difficile«.

Steven Soderbergh a clos la conférence en notant que son prochain film intitulé Kill Switch servira de terrain d’essai pour les stratégies de santé que le comité élabore.

« Beaucoup de [los protocolos] C’est encore un peu abstrait jusqu’à ce qu’ils puissent être vérifiés et voir comment ils fonctionnent vraiment, et je serai très ouvert avec mon expérience de tournage pour éduquer les gens », a-t-il conclu.

À ce sujet, il a été récemment rapporté que Jurassic World 3: Dominion a repris le tournage avec des protocoles de sécurité stricts qui établissent:

Formation médicale pour tous les membres de la production Médecins d’usine et infirmières sur place Cabines d’isolement 150 stations de désinfection des mains et bains de brouillard antiviraux nocturnes Environ 1800 panneaux de sécurité Espaces verts à transporter réaliser des activités et filmer avec la sécurité de zéro contagion.

De même, au cours du mois de juin, nous avons rendu compte de la difficulté de revenir sur le tournage de grands blockbusters et des défis auxquels ils seront confrontés compte tenu de l’ampleur de chaque production. Mais la vérité est que rien ne sera pareil.

