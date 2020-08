Bien qu’ils aient commencé avec l’idée que ce serait une série d’une seule saison, les créateurs ont fait remarquer que Stranger Things 4 ne serait pas la fin.

Malgré les retards causés par la pandémie mondiale, il y a beaucoup de désir de voir Choses étranges 4 et voyez ce qui arrive aux protagonistes après les événements intenses de la troisième saison.

Stranger Things ne s’est jamais senti comme un spectacle destiné à durer éternellement. Même dès le début, il semblait que chaque saison était presque indépendante. Lorsqu’ils ont vérifié que c’était un succès mondial, nous avons eu les premiers rapports des créateurs Matt et Ross Duffer que l’objectif à l’époque était un arc de trois à cinq saisons.

L’année dernière, Stranger Things 3 est sorti, et cette année, la production a commencé sur Stranger Things 4 avant sa fermeture. Si la série reste fidèle à sa série limitée, nous pourrions approcher de la fin.

« La saison 4 ne sera pas la fin », a déclaré le co-créateur Ross Duffer dans une récente interview. «Nous savons quelle est la fin et nous savons quand elle le sera. La pandémie nous a donné le temps de regarder vers l’avenir et de déterminer ce qui convient le mieux au programme. En commençant à terminer, cela nous a donné une meilleure idée du temps dont nous avons besoin pour raconter cette histoire. «

Au moins, nous arriverons à la saison 5.

Choses étranges 4 changera les règles de la série Netflix, puisque la moitié des enfants quittent Hawkins (Indiana), la ville dans laquelle ils ont vécu toute leur vie et dans laquelle ils ont vécu les plus grandes aventures. De plus, les créateurs ont déjà fait remarquer que l’un des grands problèmes lors de l’écriture de scripts est que les enfants acteurs grandissent plus vite que leurs personnages. Par conséquent, s’ils font beaucoup plus de saisons, ils ne seront plus des adolescents et nous les verrons presque combattre les monstres du monde à l’envers à l’université.

Quant à la série, la durée n’a pas autant d’importance que sa conviction à l’avenir. À mesure que nous approchons de la fin, chaque saison évolue vers une sorte d’avance. C’est donc une bonne idée que Stranger Things 4, élève le nouveau statut des personnages et le cinquième termine la série.