Afin de libérer très calmement Tenet au Royaume-Uni, Christopher Nolan a dû éliminer une scène de violence contre une femme.

Christopher Nolan ne peut s’empêcher d’être bouleversé. Après de nombreux retards et incertitudes, Tenet a finalement réussi à fixer sa sortie en salles. Mais un nouveau revers met en péril la collection du film: la cote d’âge. Dans un premier temps, et selon Film Stories, le British Board of Film Classification aurait donné à « Tenet » une recommandation pour les plus de 15 ans, que Warner doit réduire à 12 pour attirer un plus grand nombre de public dans les cinémas, le famille.

La société de production a donc pris la décision d’éliminer, ou de censurer selon la façon dont on la regarde, une scène de Tenet dans laquelle un personnage masculin bat une femme. Ils ne sont que quelques minutes, mais la violence de ce combat a fait monter la cote et ils en ont assez de faire une première si limitée à travers le monde pour se passer du public familial et des enfants entre 12 et 15 ans. Il a également été confirmé que dans reuno Unido, la durée du film sera de 149 minutes et 50 secondes.

Le piratage est un autre drame

Outre le COVID, les éventuels spoilers et la classification par âge, le piratage est une autre des grandes préoccupations concernant la performance du film Tenet, surtout compte tenu de l’impossibilité d’une première simultanée et mondiale. Comme le rapporte Variety, en Espagne, certains cinémas renforceront la sécurité contre les enregistrements en imposant une distance physique supplémentaire qui facilite la surveillance.

Enfin, après tant de revers et de problèmes, le très attendu Tenet sort en salles le 26 août. Le nouveau film très prometteur de Christopher Nolan met en vedette John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh et Michael Caine. En attendant, les premières réactions assurent que le film est magistral.