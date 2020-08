Le genre d’horreur se prête toujours à de nombreuses interprétations qui vont au-delà d’une simple peur du spectateur. Comme dans la science-fiction, l’analogie sur l’actualité devient présente et sert de pont pour explorer des concepts difficiles ou délicats à toucher, mais cela à travers le récit du genre est plus facile. Et dans cette section c’est parfaitement Territoire de Lovecraft de HBO, dont la première saison a vu la lumière du monde en août 2020.

H.P. Lovecraft est l’un des auteurs fantastiques et d’horreur qui ont servi le plus d’inspiration à d’innombrables artistes, de James Wan, en passant par Nicolas Cage à la fierté du cinéma national Guillermo del Toro, qui depuis longtemps a montré son fanatisme envers le l’auteur a même du mal à porter au grand écran une œuvre comme Dans les montagnes de la folie, qui a déclaré un jour:

«Le studio (Warner Bros.) est très nerveux à propos du coût de production et du roman n’a pas d’histoire d’amour ou de fin heureuse, mais il est impossible de le faire de cette façon dans l’univers de Lovecraft. «

Voici quelques faits curieux sur le territoire de Lovecraft (pays de Lovecraft) au cas où vous auriez besoin d’encore plus d’informations sur la série d’horreur.

De quoi ça parle?

Basé sur le roman de 2016 de Matt Ruff, l’histoire nous présente le protagoniste Atticus Turner dans les années 1950, qui doit enquêter sur le sort de son père avec l’aide de son oncle George et de son ami d’enfance Leti.

Mais pour cela, il devra parcourir une partie des États-Unis dans l’un de ses moments les plus racistes de division de son histoire. Et pas seulement cela, mais ils devront également faire face à d’innombrables créatures terrifiantes aussi dangereuses que le racisme lui-même.

Le livre vert

Et contrairement au film oscarisé, où il ne sert pratiquement que de prétexte au titre du film Mahershala Ali et Viggo Mortensen, ici le livre vert sert beaucoup plus à l’histoire où nous avons nos trois protagonistes qui doivent constamment le consulter. pour ne pas entrer en territoire blanc dangereux.

Conception de la production et bande sonore

Avec une attention particulière aux détails, Lovecraft Territory nous présente des bars de Chicago de cette époque aux petits cafés de ville qui nous transportent parfaitement dans cette Amérique pop, fraîche, mais aussi divisée et même un peu effrayante pour plus de « convivialité » laissez-le être vu.

D’autre part, dans la bande originale, nous n’avons pas que des artistes de l’époque comme B.B. King mais on entend aussi des artistes contemporains comme Tierra Whack avec « Clones ».

Nous voyons Cthulhu comme il se doit!

Dans les premières minutes du premier épisode, nous sommes présentés à la créature vedette de H.P. Lovecraft. Nous n’avons pas eu à attendre toute la série, nous ne la voyons pas en secret ou seulement les ombres, nous l’observons dans toute sa splendeur maximale.

Le poème controversé de H.P. Lovecraft

Un autre clin d’œil peu connu à l’œuvre de Lovecraft est le poème On the Creation of Niggers, qui parle précisément de la «création» de la race noire. Bien sûr, tout cela dans le monde de Lovecraft:

Quand il y a longtemps, les dieux ont créé la Terre;

À l’image et à la ressemblance de Jupiter, ils ont modelé l’Homme naissant.

Pour des tâches mineures, les bêtes ont été créées;

Bien qu’ils soient très éloignés de l’espèce humaine.

Pour combler le vide et les unir au reste de l’humanité,

Les hôtes de l’Olympe ont conçu un plan rusé.

Ils forgeraient une bête, une figure demi-humaine,

Pleine de vices, et «noire», on l’appelait.

Nous écoutons James Baldwin

L’un des écrivains les plus importants sur la lutte pour les droits civiques du siècle dernier apparaît dans la série. Mais pas en tant que personnage ou camée, mais en tant qu’audio, dans ce cas, un débat qu’il a avec le conservateur de droite William Buckley Jr.

La thèse du discours de Baldwin est que le rêve américain des années 1950 se construit au détriment de ce qui pourrait bien être considéré comme un cauchemar pour le nègre … un cauchemar qui vit dans le territoire de Lovecraft.

Nous vous recommandons l’un de ses essais: Le diable trouve du travail, où il critique le cinéma d’un point de vue racial.

Tante Jemima fait une apparition

Pas la « personne » sur laquelle il est basé mais la publicité pour les crêpes. Vous pensez peut-être que ce camée apparaît comme un message au changement de produit qui a été réalisé en 2020, mais la série a été filmée l’année dernière, cependant le message que ses créateurs voulaient donner est que ce rêve américain se construit aux dépens de la population noire .

Oui, le camée se produit pendant que nous écoutons James Baldwin.

Les shoggots

Une autre créature préférée des amoureux de Lovecraft. Ces êtres ne sont pas aussi grands que Cthulhu mais ils peuvent certainement dévorer un humain en quelques secondes.

