Matt Reeves était chargé de nous montrer une bande-annonce très petite mais assez accrocheuse pour The Batman de DC Fandome, et bien que le film soit toujours en production, cela n’a pas empêché la production de créer un regard rapide pour nous tous et ce battage médiatique. à propos de Batman ne finit jamais.

Robert Pattinson joue dans son troisième film de franchise, jouant auparavant dans Harry Potter et la coupe de feu en tant que Cedric Griddory, puis dans la saga Twilight en tant que vampire romantique Edward Cullen. Cela l’a poussé à s’éloigner des titres grand public et à se concentrer sur des films d’auteur comme High Life de Claire Denis ou Cosmopolis de David Cronenberg.

Ainsi, Robert Pattinson a un test important pour jouer l’homme chauve-souris dans ce redémarrage différent. Naturellement, certaines critiques ont été émises, mais vous devez également vous rappeler que Joaquin phénix Il était dans le même œil de l’ouragan en jouant au Joker.

Une partie de ce qui devrait être sauvé de cette première avancée est la forme d’attaque de la chauve-souris et la forme de direction, puisque nous n’avons pas de caméra qui bouge ou de montage vertigineux, nous voyons simplement Batman, dans un plan fixe, briser les bras et toute l’humanité. des méchants.

-Vous en faites partie

-Comment?

-Tu verras

Titre original: Le Batman

An: 2021

Réalisateur: Matt Reeves (Planète des singes: guerre)

Acteurs: Robert Pattinson, Colin Farrell

