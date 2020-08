Partager

Suite aux éloges de Zendaya, de nombreux fans se demandaient quand la bande-annonce de Dune allait sortir. Maintenant, Timothée Chalamet a révélé qu’il sera vu en août.

Il était suspecté depuis des semaines et vient maintenant la double confirmation: Le premier trailer de Dune sera vu avant la fin de l’été. En fait, l’un de ses protagonistes, Timothée Chalamet, s’est montré encore plus précis sur Twitter, disant à ses fans que les images arriveront en août. L’attente de voir plus de détails sur ce nouveau film pourrait donc toucher à sa fin.

Le film réalisé par Denis Villeneuve adaptant l’oeuvre de Frank Herbert C’est l’un des plus attendus de l’année, bien qu’il reste encore des mois avant la date de sortie fixée: le 18 décembre. Le réalisateur travaille contre la montre pour qu’il se termine à l’heure malgré le fait que le coronavirus ne lui facilite pas la tâche. « Dune » explore l’histoire d’un jeune homme brillant qui doit voyager dans le monde le plus dangereux de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. La planète Arrakis, également connue sous le nom de Dune, contient un médicament très convoité qui est recherché par des factions rivales sur de nombreuses planètes.

Zendaya sera … mais petit

L’autre confirmation que nous avons mentionnée au début de la nouvelle vient de la main de Zendaya, qui dans le film joue Chani, l’épouse Fremen de Paul Atreides, le personnage de Chalamet. Dans une interview pour le magazine InStyle, l’actrice et chanteuse a partagé ses impressions sur la bande-annonce qu’elle a déjà vue: «Je n’étais pas vraiment dedans et quand j’ai vu la bande-annonce, j’ai pensé ‘Mon Dieu!’ J’ai appelé Timothée et je lui ai dit: « Mec, tu dois être fier. » Il ne mentionne pas de date, mais il nous permet de savoir que la bande-annonce de Dune est maintenant assemblée et prête à l’emploi.

D’autre part, Zendaya a révélé que son rôle dans le film n’est pas aussi pertinent qu’on pourrait le penser: «C’est quelque chose de très important de former ne serait-ce qu’une petite partie de quelque chose avec un casting aussi massif. Et j’adore la science-fiction. C’est amusant de s’échapper dans un autre monde. » Ce film Dune ne couvrira que la première partie de l’histoire car le script est destiné à avoir une suite immédiate.

