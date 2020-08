Shazam! il s’est complètement écarté du ton sombre et solmène qui avait caractérisé les productions Warner Bros.et DC Comics de ces dernières années, avec un film familial rempli de comédie avec beaucoup de cœur. Amassant 364,4 millions de dollars au box-office international, une suite est en développement et le titre officiel du film a été révélé lors du Hall of Heroes à DC FanDome.

Le panel virtuel (via « ShaZoom ») présentait des entrées de Zachary Levi (Shazam), Asher Angel (Billy Batson), Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), Faith Herman (Darla Dudley), Megan Good (l’alter ego adulte de Darla) et le réalisateur David F. Sandberg (Annabelle: Création).

Les acteurs ont joué avec le concept de ne pas pouvoir révéler absolument quoi que ce soit concernant la suite au cours du panel de 10 minutes. Enfin, Faith Herman a partagé une affiche promotionnelle des frères et sœurs adoptifs en tant que leurs alter ego héroïques avec la légende: Shazam! La fureur des dieux. Sandberg a confirmé qu’il s’agissait du nom officiel du deuxième film.

Au cours du panel, aucune autre annonce n’a été faite à propos de la suite, bien qu’elle ait été jouée avec l’intégration possible de Sinbad (Jingle All the Way) au casting du film, après que sa figure ait été révélée dans l’art promotionnel montré sur DC FanDome. L’acteur et comédien a fait une apparition amusante, où il a fait allusion à l’affaire Shazaam, un film dans lequel un secteur important de Reddit prétend que Sinbad a joué dans les années 90. Cependant, ce film n’a jamais existé et il est considéré comme une confusion avec le film Kazaam (1996) avec Shaquille O’Neal.

Le premier opus de Shazam! nous a présenté Billy Batson, un garçon de 14 ans, qui acquiert la capacité de devenir le super-héros adulte Shazam, grâce à un ancien sorcier. Malgré ses capacités illimitées, l’esprit de Billy reste celui d’un enfant lorsqu’il se transforme en Shazam. Pour l’instant, les implications du titre du deuxième volet de la franchise restent un mystère.

Shazam! La fureur des dieux avait une première prévue pour le 1er avril 2022, mais les effets de la pandémie de coronavirus ont obligé à déplacer la suite vers le 4 novembre 2022.

DC FanDome Shazam!