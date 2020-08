Ce n’est un secret pour personne que Tom Cruise est un acteur assez particulier en ce qui concerne son travail dans les films d’action, car il joue lui-même dans ses scènes à haut risque sans avoir besoin de doubler. Un autre fait amusant a récemment été publié sur le caractère unique de Tom Cruise dans ses propres cascades, alors que sa co-star de The Mummy, Annabelle Wallis, a révélé qu’il avait une règle selon laquelle personne ne peut courir à ses côtés. À l’écran.

Wallis a eu une interview avec The Hollywood Reporter dans laquelle elle a parlé de ses projets à venir comme le film Malignant de James Wan, alors elle a également pris un moment pour révéler qu’une conversation avec Tom Cruise l’a amenée à apprendre que personne ne peut courir. à l’écran avec lui. Compte tenu de cela, l’actrice a eu du mal le convaincre de faire une exception sa règle avec elle sur le tournage de La Momie.

Il est à un autre niveau et, vous savez, j’ai coché une case. Je devais courir à l’écran avec lui, mais il a dit non au début. M’a dit, ‘Personne ne court sur l’écran avec moi’ et j’ai dit « Mais je suis bon à courir! »

Donc, chaque fois que je m’entraînais, je chronométrais mon trajet en fonction du moment où il rentrait et me voyait courir, puis beaucoup de ces scènes de course étaient ajoutées au film et c’était tout. J’étais si heureux de pouvoir courir à l’écran avec Tom Cruise! «