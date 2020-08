Au plus fort des adaptations en direct des classiques animés de Disney, la nouvelle est arrivée que l’acteur renommé Tom Hanks serait déjà dans les premières négociations pour donner vie à Geppetto dans la version live-action de Pinocchio.

Dans une exclusivité de Deadline, il a été révélé que des sources proches du médium ont révélé que Tom Hanks avait eu l’occasion de lire le scénario du film et qu’il avait lui-même approché le réalisateur Robert Zemeckis pour lui faire savoir qu’il voulait jouer Geppetto dans cette version de Pinocchio. Bien que les négociations soient encore très tôt et qu’il ne soit pas encore un fait que Hanks donne vie au sculpteur sur bois, Deadline a également rapporté que Disney a toujours voulu que l’acteur soit Geppetto, même auparavant, il était déjà dit que Hanks serait choisi pour le personnage, mais plus tard, la possibilité a été écartée.

De plus, ce projet réunirait Zemeckis et Hanks, qui travaillaient auparavant ensemble sur Forrest Gump et The Polar Express. Compte tenu de leur longue relation, il semble donc fort probable que le rapport devienne une réalité.

Plus tôt en 2018, il a été annoncé pour la première fois que Robert Zemickis serait en charge de la réalisation du live-action Pinocchio, complété par Chris Weitz, qui écrit le scénario, et Andrew Milano, qui produira le film via sa société Depth. du champ.

Le film d’animation Pinocchio de Disney a été initialement publié en 1940 par Walt Disney Productions, basé sur le roman pour enfants de Carlo Collodi Les Aventures de Pinocchio, qui raconte l’histoire d’un sculpteur sur bois nommé Geppetto qui sculpte une marionnette. qu’une fée donne vie et promet qu’elle en fera un vrai enfant s’il se révèle bon, courageux et altruiste.

pinocchio pinocchio action en direct Tom Hanks

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais ma série préférée est The Office.