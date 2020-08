eOne Films a publié la bande-annonce officielle de ‘Plage noire‘, Le deuxième film d’Esteban Crespo en tant que réalisateur (‘ Amar ‘) en première dans les salles de notre pays le 2 octobre, après être passé par le Festival de Malaga à la fin de ce mois d’août.

Ral Arvalo (‘Riot Control’), Candela Pea (‘Hierro’), Paulina Garca (‘Kill the Father’) et Melina Matthews (‘The Plague’) donnent vie aux personnages de ce portrait d’un pays africain dans lequel rend clair le matériel gigantesque, complexe et incompréhensible qui soutient actuellement tout conflit partout dans le monde …

Un monde gouverné par une élite d’affaires sans scrupules capable de manipuler la politique internationale, impliquant même les Nations Unies. ‘Plage noire‘est un thriller d’action qui vise à être une histoire de rédemption simple et sérieuse.

Pour reprendre les mots du réalisateur Esteban Crespo, « entrer dans un domaine où il n’existe ni bonté absolue ni mal total. C’est une histoire qui transporte le spectateur dans un monde nihiliste sans signification apparente, qui appelle à la frustration, au désespoir et désolation. Dans laquelle l’individu ne peut faire qu’une seule chose éthique: faire sa part. «

Le tournage du film, produit par Pris & Batty Films, Nephilim et BlackBeach AIE avec la collaboration de RTVE et Netflix, s’est déroulé sur 8 semaines dans différents endroits au Ghana, Las Palmas de Gran Canarias, Bruxelles, Tolède et Madrid.

