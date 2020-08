Parmi les nombreuses modifications apportées à la coupe théâtrale de la Ligue de la justice, de nombreux liens avec le film solo d’Aquaman ont été supprimés.

La coupe théâtrale de la Ligue de la justice a établi de nombreux liens avec le film Aquaman réalisé par James Wan. Plus de deux ans et demi après sa sortie en salles, les réécritures et les changements que la Justice League a subis après le départ de Zack Snyder restent l’un des changements de dernière minute les plus tristement célèbres de l’histoire récente d’Hollywood. Cela n’attire encore plus l’attention avec la campagne suivante pour rendre possible le Snyder Cut, qui sera présenté en première sur HBO Max en 2021.

Bien qu’Aquaman soit devenu un succès critique et au box-office en 2018, le calendrier de sa sortie a également entraîné une augmentation visible de la sensibilisation du public au Snyder Cut. Cela s’est produit principalement grâce aux annonces faites par Jason Momoa lors de la tournée de presse du film. Alors qu’il était clair à ce moment-là que la version de la Ligue de la justice vue dans les salles l’année précédente n’était pas le film que Snyder avait décidé de créer, Momoa offrirait une image encore plus claire de la différence entre les deux versions.

2019 verrait également la révélation d’encore plus de séquences Aquaman retirées de la Justice League qui développait encore son rôle dans le film. En outre, ce matériel fournirait également plus d’éléments pour l’histoire d’Aquaman. Ici, nous recueillons toutes les connexions Aquaman qui ont été supprimées de la coupe finale de la Ligue de la justice.

Le roi mort

Un point de connexion subtil entre les deux films peut être vu dans la statue du défunt roi atlatéen, entrevu dans les images publiées par Snyder sur les réseaux sociaux avant son départ alors que le film était en post-production. Cette image apparaît toujours dans la version du film, bien que la statue du roi ait été remplacée par un soldat atlante mort lorsque Steppenwolf est arrivé pour voler la boîte mère de l’avant-poste atlante. En conséquence, cela aurait servi à alimenter le film solo d’Arthur.

Aquaman est entré dans l’histoire de l’Atlantide avant de sombrer, tout en présentant le roi Atlan dans sa leçon d’histoire. Arthur lui-même aurait également un moment arthurien de « L’épée dans la pierre » car il devait récupérer le trident d’Atlan sur une statue du roi mort. La statue similaire à voir dans la bataille sous-marine de la Ligue de la justice aurait servi à relier les deux films tout au long de l’histoire de l’Atlantide, et ce n’était que le premier lien qu’ils partageaient.

Vulko

Vulko de Willem Dafoe joue le rôle de l’allié et du mentor d’Arthur dans Aquaman, et était l’un des principaux acteurs de soutien du film, mais il était également l’un des nombreux personnages laissés en dehors de la Justice League. Bien que l’importance de son rôle dans la coupe Snyder ne soit pas tout à fait claire, il y a quelques indices dans Aquaman de son importance dans cette coupe.

Quand Arthur rencontre Mera pour la première fois à Aquaman, il peut déjà voir son intention de le recruter pour arrêter la guerre imminente d’Orm à la surface. Arthur ne perd pas de temps à rejeter sa demande comme il l’avait fait avec «cette étoile de mer rouillée Vulko». Cet échange spécifique dans le dialogue serait basé sur la fin d’Arthur dans Justice League, alors qu’il est également devenu clair que les capacités de Mera et le personnage du général ont reçu une présentation plus importante dans la coupe Snyder.

Le combat entre Steppenwolf et Mera était plus long

Lors de l’attaque de Steppenwolf sur l’avant-poste atlante, Mera essaie de l’empêcher de récupérer la boîte mère lorsque Arthur arrive plus tard pour aider. Malgré leurs efforts, ils ne peuvent pas empêcher Steppenwolf de s’enfuir avec la Box. Parmi les nombreuses révélations que Zack Snyder a partagées sur sa cour au fil des ans, les images d’aperçu divulguées démontreraient également que la séquence aurait offert une vue plus complète de l’étendue des pouvoirs de Mera.

Les images d’aperçu montrent Mera utilisant ses capacités hydrocinétiques pour drainer le liquide du corps de Steppenwolf, une capacité qu’elle montrera plus tard dans Aquaman pour ressusciter Thomas Curry après le premier raz-de-marée envoyé à la surface par Orm. Cela aurait établi Mera dès le début comme l’égale complète d’Arthur, plutôt que juste comme un autre Atlante qu’il rencontre. En regardant encore plus profondément ce que l’on sait de la coupe Snyder, la brève implication d’Arthur avec Mera et les soldats atlatéens lors de la coupe sortie dans les salles de cinéma avait un autre élément qui a été révélé par les publications de Snyder sur les réseaux sociaux.

Comment Aquaman obtient son armure et son trident

Malgré le rejet de Bruce Wayne lors de leur première rencontre, la coupe théâtrale voit enfin Aquaman rejoindre la Ligue dans une armure de combat atlante complète et brandissant un trident à cinq pointes. Cependant, nous ne pouvions pas voir comment c’était fait avec ces éléments et nous pouvions seulement voir Arthur dire à Mera que « je vais avoir besoin de quelque chose de toi » après sa première rencontre avec Steppenwolf. Snyder remplira plus tard ce vide sur les réseaux sociaux.

En novembre 2019, Snyder a publié une collection d’images montrant Arthur, Mera et Vulko ensemble. Image du moment où Arthur a acquis son armure et le trident pour rejoindre la Ligue et vaincre Steppenwolf. Bien que cela clarifierait cet aspect du rôle d’Arthur dans le Snyder Cut, Snyder et Jason Momoa éclaireraient leur relation avec Aquaman lors de la tournée de presse de ce film.

La scène finale a servi d’aperçu pour son film solo

Le montage final de Justice League s’est déroulé sans incident pour Aquaman. Cependant, alors que le thème Snyder Cut commençait à gagner du terrain, Jason Momoa a été interrogé sur la place d’Aquaman dans la continuité du DCEU avant la sortie du film en décembre 2018. Momoa révélerait qu’Aquaman suit l’expulsion d’Arthur « à la cour de Zack ».

Momoa a poursuivi en expliquant que cette fin impliquait qu’Arthur rejetait la demande de Mera et Vulko pour leur aide dans un conflit à venir en Atlantide, en leur disant « Je rentre à la maison pour voir mon père. »

Snyder, à son tour, révélerait une image de cette scène à Vero, sous-titrée avec la citation fournie par Momoa. Ce ne serait pas la dernière fois que le thème Snyder Cut reviendrait lors de la tournée de presse Aquaman, Momoa déclarant ouvertement «Oui, f-k oui, je veux le voir! Interrogé directement par Josh Horowitz de MTV News sur la coupure.

Bien que tous les points d’histoire ci-dessus n’aient été aperçus que par le biais de publications sur les réseaux sociaux, chacun sera vu dans son contexte complet lorsque le Snyder Cut arrivera l’année prochaine et apportera avec lui toute l’essence de la présence. Aquaman est prévu dans le film.