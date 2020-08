Blackfilm.com correspondant Ellen Wanjiru discute avec Tressa Azarel Smallwood & KJ Smith à propos ‘La femme disponible»Et Le pouvoir de la représentation dans le cinéma.

Tressa Azarel Smallwood élément narratif original, La femme disponible, mettant en vedette KJ Smith a été programmé pour être présenté lors de la première édition en ligne du prestigieux Festival du film noir américain qui aura lieu à partir de 21-30 août 2020 dont le siège est à https://www.abff.com/.

La femme disponible, dirigé par Jamal Hill, est une caractéristique originale romantique écrite par Tressa Azarel Smallwood (BET’s All In), Colline (Deuces) et Kyjuan Cleveland. Le drame captivant centré sur la collision entre l’argent, les affaires, le pouvoir et les étoiles mensongères KJ Smith (Sistas, The Family Business) en tant que «Nicole Wright», une belle et réussie PDG de la musique dont la vie est sur le point de s’effondrer devant elle. Tout en ayant une liaison avec l’artiste sexy en plein essor qui lui promet tout, «Kingston» incarné par Terayle Hill (Step Up: High Water), Nicole apprend à la dure que les regards peuvent être trompeurs et ses motivations sont aussi sombres que les secrets qu’elle garde. Clifton Powell (Ray) et Roger Guenveur Smith (Dope) complète le casting de la gemme de 100 minutes produite par Smallwood et elle Productions MegaMind de même que Audrea Topps Harjo.

À propos de Tressa Azarel Smallwood et MegaMind Media

Médias MegaMind est une société de production et de cinéma américaine spécialisée dans les adaptations de livres à films et les séries et programmes télévisés originaux fondée par un éditeur de livres primé Tressa Azarel Smallwood. En 2003, après avoir écrit son premier roman, Tressa a démissionné de son mandat d’enseignante dans le système scolaire du Maryland pour réaliser son rêve de devenir entrepreneur. Depuis, elle a publié plus de 162 titres en version imprimée et numérique, devenant l’une des principales maisons d’édition indépendantes prospérant aujourd’hui dans l’industrie littéraire. Tressa a produit plusieurs films primés qui ont été adaptés aux films et séries télévisées pour des réseaux tels que ViacomCBS / BET, TV ONE, CHAÎNE DE FILM URBAIN et plus. Avec un volume de contenu toujours croissant, Tressa a positionné Médias MegaMind devenir les sociétés de production cinématographique à la croissance la plus rapide en Amérique. https://www.tressaazarel.com/