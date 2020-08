Arrivant à une semaine après son arrivée sur Netflix, la deuxième saison de L’Académie des parapluies n’est pas exempte de critiques pour son contenu, en l’occurrence, sur sa prétendue antisémitisme. Face à de telles remarques, le showrunner Steve Blackman a déjà publié une déclaration niant que la série héberge un discours de haine envers les juifs.

Plus précisément, il a été dit que le caractère antagoniste Le directeur (The Handler, en anglais) a des qualités qui non seulement l’identifient comme juive, mais qui renforcent également les préjugés nuisibles contre ladite communauté. Rappelons-nous que ce rival des frères Hargreeves est quelqu’un qui, à travers la Commission, cherche à satisfaire leurs aspirations de domination et de pouvoir.

Les arguments du public détracteur sont mieux exposés dans un tweet émis par l’utilisateur @gabsaporta (un compte privé) et cité par NME.

« Les juifs ont été persécutés tout au long de l’histoire parce que les gens croient qu’ils sont une organisation secrète qui provoque la fin de l’humanité et la domination mondiale », écrit l’internaute. «Quand l’émission avait The Handler parlant le yiddish, cela implique qu’elle est juive, parce que les goyim [personas no judías] ils ne le parlent tout simplement pas.

D’un autre côté, la deuxième saison de The Umbrella Academy ne signifierait pas la première fois que l’identité juive de l’antagoniste est suggérée, et c’est quelque chose qui @gabsaporta points forts:

«J’aurais pu l’attribuer à une mauvaise prise de décision si cela avait été la première saison. Mais après la première de la première saison, l’émission a été publiquement critiquée pour avoir insinué que The Handler était juif. J’ai été surpris quand ils l’ont fait parler à nouveau yiddish dans la saison 2. Pourquoi n’ont-ils pas appris leur leçon? «

Dans le contexte de cette accusation et d’autres accusations similaires, Steve Blackman Il les a appelés mal et douloureux. Étant The Handler un personnage entièrement créé pour la série Netflix – non présent dans les romans graphiques de Gerard Way – le showrunner avait parfaitement le droit de clarifier la nature du méchant.

«L’accusation d’antisémitisme à la Umbrella Academy est blessante et, plus important encore, objectivement incorrecte« , il prétendait. «J’ai écrit ces épisodes, j’ai créé le personnage [La Encargada] et je suis moi-même juif. Bien que je sache que le public perçoit parfois les choses différemment de ce que les créateurs voulaient, Le Handler n’a pas été créé en tant que personnage antisémite«.

Et il a ajouté:

«Le Gardien parle toutes les langues, y compris le suédois, le mandarin, le yiddish et l’anglais, comme nous l’avons vu cette saison, et la Commission n’est pas une organisation perverse. Ils ne contrôlent ni les finances, ni les gouvernements, ni les médias. La seule chose qu’ils contrôlent – et plus important encore, protègent – est la chronologie de notre univers fictif dans Umbrella Academy.

Les dix chapitres de la deuxième saison de The Umbrella Academy peuvent être vus sur Netflix Amérique latine. Venez ici pour voir les critiques de Cine PREMIERE concernant ce nouveau lot d’épisodes.

