Une vidéo promotionnelle pour Disney + offre un aperçu rapide de toutes les armures portées par Iron Man dans les films Marvel.

Que serait Iron Man sans son armure? Il est clair que l’une des grandes attractions des films Marvel est de pouvoir voir les améliorations de la technologie de Tony Stark. Quelque chose qui a même survécu à sa mort, comme on a pu voir l’impact de ses inventions après Avengers: Fin de partie (2019), sur film Spider-Man: loin de chez soi (2019).

«Faites briller le protocole», a-t-il écrit Disney + dans le tweet auquel la vidéo est jointe. Lequel des nombreux costumes des films Iron Man Marvel est votre préféré? Tous ces films et bien d’autres sont maintenant diffusés sur Disney +. «

Lancez le protocole Glow Up. 🤖✨⏫ Laquelle des nombreuses combinaisons MCU d’Iron Man est votre préférée? Tous ces films et bien d’autres @MarvelStudios sont maintenant diffusés sur #DisneyPlus. #DisneyPlusMovieNights pic.twitter.com/paIZHGP2ma – Disney + (@disneyplus) 9 août 2020

De 2008 à 2019.

La vidéo commence naturellement par l’armure Mark 1 du film Hombre de Hierro (2008), que Tony Stark a construit dans une grotte avec des restes de sa propre technologie. Tony est venu au Mark 3 à ce moment-là, affinant sa construction et ajoutant des couleurs comme le rouge et l’or. Ses inventions ont continué et dans L’homme de fer 2 (2010) nous sommes arrivés au Mark 6, pour faire le saut vers l’armure Mark 7 en Les Vengeurs de 2012.

Tony Stark s’est certainement occupé après cela, car nous avons directement vu le Mark 42 lors de ses débuts. Iron Man 3 en 2013. On peut également apprécier des armures impressionnantes comme le Mark 44 ou Hulkbuster de Avengers: l’ère d’Ultron (2015). Puis il a frappé le Mark 50 avec Avengers: guerre à l’infini 2018 et enfin le Mark 85 en Avengers: Fin de partie en 2019. La vidéo Disney + montre non seulement tous les costumes d’Iron Man, mais garde également une trace des films dans lesquels ils sont apparus.

La plupart des films Marvel sont actuellement diffusés sur Disney +, il est donc facile de courir un grand marathon parmi tous les versements auxquels Iron Man / Tony Stark (Robert Downey Jr.) a participé.