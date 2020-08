Partager

À quoi ressemblerait One-Punch Man avec de vrais acteurs? Nous avons déjà la réponse à cette question avec la vidéo spectaculaire que nous vous laissons ci-dessous.

Récemment Sony Pictures a annoncé un film d’action en direct de Homme à un coup de poing, alors les fans de manga et d’anime se demandent à quoi ressemblera le protagoniste Saitama et ses autres super-héros sur grand écran. Un groupe de fans a répondu à cette question avec la vidéo spectaculaire que nous vous laissons ci-dessous. Depuis qu’ils ont recréé le combat « d’entraînement » initial entre Saitama et son élève cyborg nommé Genos.

La relation entre Saitama et son apprenti Genos est réconfortante et drôle. Alors que le super-héros cyborg cherche à découvrir le secret du pouvoir de One-Punch Man. Dans la première saison, magistralement produite par le studio d’animation Madhouse, le segment de formation a vu les deux héros se heurter dans une démonstration époustouflante de pouvoirs ultimes, à la pleine force des capacités de Genos incapable de même frapper Saitama. La bataille, qui aboutit au protagoniste déchaînant un coup qui détruit une montagne simplement avec ses séquelles. Bien que cela ne nuit pas à Genos, cela montre que le cyborg a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre le même niveau que son nouveau maître.

Un héros très particulier.

L’ironie de One-Punch Man est que, quelle que soit la puissance démesurée de Saitama, le combattant du crime vêtu de jaune est souvent vu comme une blague parmi le public qui le considère comme un partenaire ou parfois même un une menace pour la société. Au lieu de cela, Genos monte rapidement dans les rangs de l’Association des héros. Même s’il est plus faible que Saitama, il a définitivement réussi à mieux gérer le côté PR.

Ces fans ont recréé un grand nombre de batailles des meilleurs personnages d’anime comme One-Punch Man, Naruto, Avatar The Last Airbender, Tokyo Ghoul et Batman Beyond, pour n’en nommer que quelques-uns. Prouver que vous pouvez faire de grandes choses avec un petit budget.

Espérons que le film One-Punch Man est tout aussi spectaculaire et plaira à tous les fans de ce héros particulier.

