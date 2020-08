Dirigé par: David Darg et Price James

Avec:

David Arquette

Christina McLarty Arquette

Patricia Arquette

Rosanna Arquette

Richmond Arquette

Courteney Cox

Coco Arquette

Diamond Dallas Paige

Nick Gage

Ken Anderson

Jack «Jungle Boy» Perry

Luke Perry

Brian Knobbs

Eric Bischoff

Durée: 90 minutes

Non classé

Vous voyez le monde différemment lorsque vous êtes fan de lutte professionnelle. Ce n’est ni une bonne ni une mauvaise chose; c’est comme ça. La nature unique du divertissement sportif donne aux fans une lentille pour voir les choses à travers qui se démarque, et qui comprend la façon dont nous voyons les gens de marque. Pour nous, le plus gros KO de Floyd Mayweather a été The Big Show à WrestleMania. Jeremy Piven est le gars qui a appelé SummerSlam « Summerfest » à la télévision de la WWE une fois. Et le plus grand ennemi de Pete Rose n’est pas le chef du Temple de la renommée du baseball; c’est la star de la WWE Kane.

Et s’il y a un exemple plus clair de la façon dont les fans de lutte et les non-catcheurs voient les choses différemment de David Arquette, je ne sais pas ce que c’est. Pour la plupart des gens, Arquette est l’acteur le plus connu pour la franchise Scream, son mariage et son divorce avec Courteney Cox, et peut-être sa bataille publique contre l’abus d’alcool. Mais les fans de lutte, Arquette est indélébile lié à la spirale descendante et à la mort éventuelle de la World Championship Wrestling en raison de son obtention du WCW World Heavyweight Championship en 2000 en tant que lien avec la comédie de lutte Ready to Rumble. Arquette représente pour de nombreux fans l’un des pires exemples d’implication de célébrités dans la lutte et, bien que la décision de remporter le titre ne soit pas la sienne (et à laquelle il s’est activement opposé), son règne est considéré comme un œil au beurre noir sur l’entreprise depuis 20 ans. .

Arquette a fait la une des journaux lorsqu’il a décidé d’essayer de revenir sur le ring en 2018, beaucoup remettant en question la décision pour le moins. Ce voyage est relaté dans You Cannot Kill David Arquette de David Darg et Price James, dans lequel l’acteur tente de suivre la voie difficile de gagner le respect au sein de l’industrie en tant qu’étranger. Le résultat est un film curieux, souvent difficile à regarder, mais finalement une expérience fascinante et passionnante qui transforme l’acteur en une sorte de héros opprimé.

Le documentaire tel que présenté par Darq et James cherche à informer ceux qui ne sont pas familiers avec la lutte sur le David Arquette que les fans du cercle carré connaissent, tout en examinant les conséquences de l’implication d’Arquette avec la WCW sur sa carrière et sa réputation. Bien que cela puisse sembler étrange aux étrangers, il est en fait difficile de quantifier à quel point Arquette était détesté pour avoir remporté le titre, et le film le présente de manière assez efficace via des interviews de montage, etc.

La décision n’a pas seulement été la réputation d’Arquette parmi les fans de lutte. Arquette et Cox (qui sont maintenant divorcés, mais à l’amiable) expliquent comment la décision a nui à sa carrière à Hollywood, et l’ancien président de la WCW Eric Bischoff et d’autres expliquent que ce n’était pas son appel. Le Temple de la renommée de la WWE, Diamond Dallas Page, qui a travaillé en étroite collaboration avec Arquette pendant la débâcle de la WCW, fait partie de ceux qui soulignent plus tard dans le document comment Arquette a protesté contre la décision. Mais il n’y a pas de retour en arrière et au fur et à mesure que le documentaire avance, nous voyons comment Arquette a trouvé une nouvelle mission pour gagner le respect d’une fanbase de lutte dont il s’est toujours considéré comme faisant partie.

Dans un sens, le film représente une histoire d’opprimé extrême. Personne ne pense à David Arquette comme au genre de gars qui en ferait une star de la lutte, et surtout pas à l’âge où il a maintenant. C’est là que l’autre aspect du film entre en jeu, servant de regard sur le bilan que la célébrité peut avoir sur un gars comme Arquette.

Tout dans le film semble présenter son objectif comme délirant. Sa femme Christina McLarty le désigne chaleureusement comme un autre enfant de la maison avec ses trois enfants. Son arrière-cour contient des meubles géants qui, quand il est vu assis dessus, le font ressembler à l’enfant adulte qu’il est.

Et pourtant, au fur et à mesure de sa progression, le film fait un excellent travail pour attirer le public derrière lui. Cela tient en partie à la profondeur de la lutte qu’il traverse. De son combat contre la dépression et son anxiété extrême à ses problèmes de dépendance et sa lutte pour être respecté dans ses deux carrières choisies, Arquette a beaucoup à faire contre lui. Il est difficile de regarder des images comme s’il recevait de la kétamine pour faire face à ses problèmes de dépression et ne pas ressentir de sympathie pour lui.

De même, quand on voit à quel point il veut obtenir le respect des fans de lutte et la façon dont il est traité, il est difficile de ne pas vouloir le voir réussir. Les cinéastes le suivent à travers de vrais bas, y compris un être détourné d’un spectacle de lutte et une invitation à un événement de lutte dans l’arrière-cour qui est vraiment, vraiment dans l’arrière-cour et voit un tas d’asshats qui, espérons-le, ne travaillent jamais pour une entreprise de lutte de valeur essentiellement attirez-le pour qu’ils puissent le vaincre avec des outils hardcore allant jusqu’aux infâmes tubes lumineux.

C’est là qu’entre en jeu la deuxième partie du succès de ce film pour nous faire avancer Arquette, à savoir Arquette lui-même. Il est parfaitement clair depuis le début qu’Arquette ne voit pas seulement cette quête comme un moyen de faire la une des journaux. Alors qu’il s’y prend mal au début, son esprit irrépressible transparaît. Même les fans de lutte les plus insensibles se retrouveront probablement à lui enraciner alors qu’il cherche à s’entraîner, travaille avec des luchadors au Mexique et commence à se mettre en forme. McLarty et Arquette et la fille de Cox, Coco, deviennent une sorte de représentation du public dans le film; aussi perplexes qu’ils le soient tout au long du film par son désir de le faire, ils finissent par le rejoindre et le soutenir de toutes les manières.

Les cinéastes construisent le documentaire avec ces rythmes classiques de l’histoire des outsiders, y compris un revers de fin de phase impliquant un match contre Nick Gage que les fans de lutte seront bien familiers. Tout cela se construit dans l’espoir d’un arc de rédemption achevé et en cours de route, nous avons beaucoup d’informations sur qui est Arquette. À la fin, la question de savoir si Arquette devient un succès de lutte semble moins importante, car il a déjà conquis le spectateur. Et cela pourrait être la plus grande réussite de la rentrée de l’acteur dans le monde de la lutte professionnelle.

