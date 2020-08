Will Smith continue d’achever sa transition vers l’influenceur et cette année a connu plusieurs moments intéressants. Premièrement, il y avait la situation délicate avec sa femme Jada et maintenant Will Smith a publié une vidéo dans laquelle il perd ses dents à cause de Jason Derulo.

Mais il n’y a rien à craindre pour les dents de Will Smith, car c’était un accident avec Jason Derulo. Et un assez drôle. Le moment a également été enregistré en vidéo et est disponible sur les comptes Instagram des deux artistes.

Tout a commencé lorsque l’acteur de Focus a invité le chanteur – célèbre pour sa participation au film Cats et pour son single Want to Want Me – chez lui pour jouer une partie de golf. À un moment donné du jeu, Smith enseigne à son partenaire comment lancer. Au moment où Derulo commence à se balancer, l’acteur s’approche et reçoit un coup dur avec le club. À ce moment-là, une de ses dents s’envole et il tombe au sol en hurlant de douleur.

La réaction du chanteur est une réaction de peur totale, car Will semble avoir été grandement affecté par l’impact. Cependant, d’un moment à l’autre, le nominé aux Oscars pour À la poursuite du bonheur, se lève de rire et continue à montrer à la caméra son sourire affecté (ici, il devient clair que plus d’une dent a été perdue). Immédiatement après, il prend la canne et fait un geste de frapper son «rival» à la jambe.

Dans l’une des images résultant de la curieuse rencontre, l’interprète a écrit ce qui suit:

« Je dois arrêter d’inviter @jasonderulo (voir mon dernier message) ».

Clair, tout le monde n’a pas cru que ce qui s’était passé était une situation réelle et a même assuré qu’il s’agissait d’un montage. Au contraire, il y en avait beaucoup d’autres – comme Grant Gustin, protagoniste de The Flash – qui étaient très inquiets.

Sans plus tarder, voyez comment Will Smith est laissé sans dents.

instagram jason derulo will smith

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.