Avant le panneau DC FanDome d’aujourd’hui pour Wonder Woman 1984, Warner Bros a publié deux nouvelles affiches et confirme que nous verrons un nouvel aperçu.

Warner Bros a fixé la date de sortie de Wonder Woman 1984 au 2 octobre et la campagne de marketing reprend enfin son élan. Aujourd’hui, le DC Fan Dome commence par un panneau dédié au film, et nous avons maintenant deux nouvelles affiches à l’avance.

Une fois de plus, les couleurs vives qui rappellent les souvenirs des années 1980 se démarquent dans les créations, mettant à nouveau en vedette Diana Prince de Gal Gadot dans l’étonnante armure d’or.

Wonder Woman le porte également dans la nouvelle affiche de la suite de Patty Jenkins, et nous espérons que nous aimons la bande-annonce d’aujourd’hui. L’espoir parmi les fans est qu’il montrera enfin le look Cheetah, car nous n’avons toujours pas vu le méchant en dehors de certains Funko Pops, une fuite d’art promotionnel et un jouet étrange.

Bien sûr, il est possible que Warner Bros garde cela pour le film, mais cela semble presque inutile à ce stade étant donné la quantité de contenu Wonder Woman 1984 qui circule.

Vous pouvez voir les affiches ci-dessous:

OMFG s’occupe de mes affaires en regardant la télévision et au hasard, il y a une toute nouvelle publicité pour # WonderWoman1984 !!!!! Et je panique # ww84 #DCFanDome pic.twitter.com/UPfQhfdnFN – W✪NDERB✪Y84 (@WonderboyLB) 21 août 2020

Dans Wonder Woman 1984, la réalisatrice Patty Jenkins revient aux commandes et Gal Gadot reprend le rôle titre. C’est la suite que Warner Bros. Pictures fait du premier film qui a joué le DC Superhero dans « Wonder Woman » en 2017 et qui a battu des records, avec 822 millions de dollars au box-office mondial. Le film met également en vedette Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme Cheetah, Pedro Pascal comme Max Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot et Stephen Jones produisent le film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Wesley Coller sont producteurs exécutifs.

Patty Jenkins réalise le film à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns & David Callaham, avec une histoire de Jenkins & Johns et basée sur des personnages de DC. Le réalisateur compte à nouveau plusieurs membres de l’équipe «Wonder Woman», dont le directeur de la photographie Matthew Jensen, la décoratrice nominée aux Oscars Aline Bonetto («Amélie») et la costumière Lindy, lauréate d’un Oscar Ourlet (« Topsy-Turvy »). Le montage est assuré par Richard Pearson, nominé aux Oscars («United 93 [Vuelo 93]”). La musique est l’œuvre du compositeur oscarisé Hans Zimmer (« Dunkerque », « Le Roi Lion »).