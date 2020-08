La première de Wonder Woman 1984 se rapproche de plus en plus et c’est pourquoi Gal Gadot, Patty Jenkins, Kristen Wiig, Chris Pine et Pedro Pascal se sont réunis dans un panel exclusif de DC FanDome pour offrir de nouveaux détails sur le film et répondre à plusieurs questions de les fans.

Dans le cadre d’un moment fort, une grande apparition surprise s’est produite: Lynda Carter a rejoint la conversation! L’actrice, qui a interprété Diana Prince dans la série d’action réelle des années 1970, a surpris le cinéaste et les membres de la distribution, qui l’ont reçue avec beaucoup d’enthousiasme. Comme prévu, des éloges mutuels étaient présents lorsque Jenkins a assuré l’interprète vétéran de ce qui suit:

« Ce ne serait pas un vrai panel Wonder Woman si nous ne pouvions pas vous voir. »

D’un autre côté, Carter a raconté une anecdote émouvante à propos du jour où il avait vu Gal Gadot avec sa fille portant le costume, une question qui a fait mentionner son descendant:

«Maman, je comprends enfin. Je sais enfin pourquoi tant de gens t’idolâtrent, et je sais enfin pourquoi tant de gens aiment tellement Wonder Woman. «

L’Israélien, qui joue l’héroïne titulaire dans cette suite du film de 2017, n’était pas loin non plus et Elle a exprimé à quel point elle était reconnaissante de pouvoir continuer l’héritage qui a commencé avec le succès de l’ancienne série. En outre, il a remercié l’actrice pour ses conseils lors du processus de prise de contrôle:

«Vous êtes une vraie Wonder Woman. Je vous suis très reconnaissant de vos conseils et de pouvoir vous appeler «maman ours».

Mais s’il y a eu une réaction d’émotion absolue à l’apparition de Carter, c’était sans aucun doute celle de Kristen Wiig. Choquée et nostalgique, la comédienne a déclaré que lorsqu’elle était enfant, il y avait même une occasion où, à Halloween, elle se déguisait en personnage.

Lors de la réunion du panel Wonder Woman au DC FanDome, de nombreux fans du monde entier ont interrogé le talent sur les meilleurs moments du tournage ou les nouveaux défis auxquels leurs personnages seraient confrontés. Chris Pine a mentionné avec insistance que le tournage qui a eu lieu dans la ville de Philadelphie était très important et passionnant à accomplir. Une raison de plus pour s’exciter.

Wonder Woman 1984 sort provisoirement en octobre dans notre pays. Ici, vous pouvez voir la toute nouvelle bande-annonce, qui a été publiée pendant le panel FanDome – et révèle le premier regard officiel sur Cheetah! -.

DC FanDome Lynda Carter WW84

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.