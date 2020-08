La réalisatrice mexicaine Yulene Olaizola présentera en Espagne, dans le cadre du Festival du film de Saint-Sébastien, son cinquième long métrage, intitulé Tragic Forest. Le projet fera partie du circuit Horizontes Latinos, qui accueille plusieurs propositions de créateurs latino-américains.

Ce sera la deuxième fois que la cinéaste mettra les pieds au Pays basque pour présenter un film, puisque, en 2008, son premier long métrage Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo y fait ses débuts, récompensé par une mention spéciale dans le cadre de la célébration. Maintenant, il sortira ce film qu’il écrit et produit également. Concernant cette opportunité, Olaizola a mentionné ce qui suit dans un communiqué publié par la société de production Malacosa Cine:

«C’est mon film le plus ambitieux, j’ai dirigé une équipe de production de plus de 50 personnes, la plus grande que j’aie jamais eue, j’ai été impliquée dans tous les aspects et processus du film. Je suis heureux d’avoir des résultats positifs, que le film fasse partie des festivals internationaux les plus importants au monde, c’est une opportunité de montrer le film à plus de public ».

Les images, appartenant aux genres du drame et du mystère, sont parlées en quatre langues – espagnol, anglais, maya et créole – et se déroulent en 1920 à l’intérieur de la jungle maya, à la frontière avec le Belize et le Mexique. Lors d’un entretien avec Forbes, Oliazola a révélé que l’inspiration pour le travail lui est venue après avoir découvert un livre de Rafael Bernal, appelé Trópico.

Le casting comprend des interprètes professionnels et non professionnels: le lauréat de l’Ariel, Eligio Meléndez (Je rêve dans une autre langue), Lázaro Gabino Rodríguez (Lucifer) et Gilberto Barraza (La Estancia) apparaissent.

En outre, la bélizienne Indira Andrewin, qui joue dans le film et Mariano Tun Xool, d’origine maya, seront présents. à la fois acteurs naturels et débutants.

Le synopsis officiel est le suivant:

«La jungle tragique se déroule dans les années 1920, lors de l’exploitation du chewing-gum, dans la région frontalière entre le Mexique et le Belize; les ouvriers, connus sous le nom de chicleros, ont erré dans la jungle dense pendant de longues périodes de 8 mois. Tragic jungle emmène le spectateur sur ce territoire hostile, et fait de lui un témoin des conflits humains qui s’y préparent. La jungle est une entité vivante, harcelée par ces hommes qui tentent de voler ses trésors; mais elle se venge de différentes manières, avec ses plantes vénéneuses, ses nuages ​​de moustiques, ses animaux féroces, et avec le charme des créatures mystérieuses.

Après avoir joué à Saint-Sébastien, Le film de Yulene Olaizola sera en compétition dans d’autres festivals, tels que Cannes et Venise.

Saint-Sébastien Yulene Olaizola

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.