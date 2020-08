Comme rapporté par The Hollywood Reporter, Zac Efron (« Baywatch: Baywatch ») avec Disney + dans un remake du film de 1987, ‘Trois hommes et un bébé’ (Trois hommes et un bébé), un projet qui sera produit par Gordon Gray, nominé aux Emmy Awards («The Rookie», «The Way Back»).

La comédie a été réalisée par Leonard Nimoy et met en vedette Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson dans le rôle de trois célibataires new-yorkais qui traitent et tombent amoureux d’un bébé. Basée sur le film français de 1985 «Trois Hommes et un Couffin» de Coline Serreau, la version Nimoy a été écrite par James Orr et Jim Cruickshank. Le film a été un énorme succès pour Disney, devenant le premier film d’action en direct du studio à dépasser les 100 millions de dollars au box-office national.

« Trois hommes et un bébé » a présenté une suite en 1990 intitulée « Trois hommes et une petite dame », réalisé par Emile Ardolino et écrit par Charlie Peters à partir d’une histoire de Sara Parriott et Josann McGibbon. Ce film a rapporté 71 millions de dollars au box-office mondial.

En attendant le réalisateur éventuel, Will Reichel a écrit le scénario de cette nouvelle version qui aura le rôle principal d’Efron. L’acteur a ces dernières années avec une multitude de projets tels que ‘Scoob!’, ‘Human Discoveries’, ‘The Beach Bum’, ‘Extremely Wicked’, ‘Shockingly Evile and Vile’, ‘The Greatest Showman’, ‘Baywatch’, «Voisins» et bien d’autres.