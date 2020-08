La star de High School Musical reviendra à ses racines Disney dans un nouveau projet de streaming! C’est un remake de Trois hommes et un bébé, une comédie des années 80 qui a connu un franc succès pour la Maison de la Souris et que maintenant Disney Plu entend réinventer avec Zac Efron en tant que leader.

La nouvelle vient du Hollywood Reporter, un média qui annonce non seulement la signature d’Efron mais aussi la participation de Gordon gris (Papa de formation) en tant que producteur et de Will reichel (Hot Air) en tant que scénariste. Disney Plus est toujours en train de définir le réalisateur du remake.

Sorti en 1987, l’année de la naissance de Zac Efron, Three Men and a Baby a réuni un trio d’acteurs célèbres de l’époque – Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson – pour raconter les aventures et mésaventures de trois singles new-yorkais. qui, par hasard, finissent par s’occuper d’un bébé qui serait la fille de l’un d’eux.

Ce film a été réalisé par Leonard Nimoy – Plus connu pour avoir joué le premier Spock dans la franchise Star Trek -, étant lui-même un remake du film français Trois hommes et un couffin (1985).

La version Disney est devenue le premier live-action de la société à rapporter cent millions de dollars aux États-Unis.Son succès a entraîné une suite intitulée Trois hommes et une petite dame (1990), avec le même casting et réalisé par Emile Ardolino .

À la mi-2010, le projet d’une troisième tranche a été annoncé – maintenant sous le nom de Three Men and a Bride – mais à ce jour, il n’est pas consolidé. Apparemment, ces plans ont été remplacés par le remake de Trois hommes et un bébé avec Zac Efron, qui n’a toujours pas de date de sortie.

Nous avons récemment vu Zac Efron dans la série documentaire Netflix Terre à terre, où l’acteur voyage dans différentes régions du monde à la recherche de modes de vie durables. Cliquez ici pour découvrir les raisons pour lesquelles vous devriez voir ce contenu original du « N » rouge, sorti le mois dernier.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre moi aussi. De préférence dans une salle de cinéma.