La semaine prochaine, Mexico continuera sur un feu orange épidémiologique, mais les cinémas, musées et piscines peuvent désormais ouvrirCela a été rapporté par la chef de la capitale, Claudia Sheinbaum. Les bars, clubs et salles de fêtes peuvent temporairement changer de tour pour les restaurants et fermer à 22h00.

Vous pourriez également être intéressé: Adieu le pop-corn et les bisous: les cinémas du CDMX rouvriront avec ces mesures de sécurité strictes.

Les jours d’ouverture seront les suivants:

10 août: piscines

11 août: Musées à 30%

12 août: Cinémas à 30%

Sheinbaum a expliqué que le niveau de les hospitalisations dans la capitale ont diminué, Bien que lentement, tout comme le taux de positivité chez les personnes qui sont testées pour le covid-19, qui permet de progresser dans l’ouverture d’activités économiques, sociales et culturelles.

Souviens-toi que Les cinémas du CDMX rouvriront avec des mesures de sécurité strictes qui empêchent la consommation de nourriture, les baisers et l’assistance avec plus d’une personne, parmi de nombreuses autres règles.

L’inscription pour les bars, clubs et salons qui souhaitent changer temporairement de nom commercial débutera le 10 août. Selon le gouvernement de la capitale, il y a à Mexico 1 400 bars, cantines et clubs et 504 salles de fête avec des permis d’exploitation.

Les propriétaires de ces entreprises intéressés par le changement temporaire doivent suivre les 10 règles de base avec lesquelles les restaurants fonctionnent, parmi eux, fermer à 22h00 et ne pas dépasser 30% de leur capacité et 40% s’ils disposent d’espaces extérieurs , ainsi que d’avoir une musique de fond qui ne dépasse pas 62 décibels.