Le Centre du cinéma lituanien présentera cinq classiques du cinéma lituanien dans la salle de projection en ligne du Festival du film de Locarno dans le cadre de Heritage Online, la plate-forme la plus récente du festival, la première en son genre, qui servira de base de données sur les films créés avant 2005.

Un moment fort sera «La fille et l’écho», d’Arūnas Žebriūnas, qui remporta le Silver Sail lors de sa projection à Locarno en 1965 et sera lancé dans les salles françaises cet automne, avec une sortie en DVD.

La réintroduction de ces films classiques auprès du public cinématographique fait partie des efforts continus du Centre du cinéma lituanien pour ramener son riche patrimoine cinématographique à la connaissance du public, a déclaré Dovilė Butnoriūtė, chef du département de la promotion cinématographique du centre. , Information et patrimoine.

Le centre a compilé un catalogue de près de deux douzaines de classiques numérisés et restaurés qui sont disponibles au format DCP pour les acheteurs potentiels. «Nous sommes prêts à construire de nouveaux partenariats avec des distributeurs et des festivals sur toutes les possibilités de faire de ces beaux films à voir», a déclaré Butnoriūtė.

Le centre cinématographique détient les droits de tous les films produits dans l’ancien studio de cinéma lituanien appartenant à l’État, couvrant plus de 60 ans de production de 1940 à 2004. Une grande partie de ces archives, cependant, est toujours conservée dans les archives cinématographiques du Gosfilmofond en Moscou, où les films étaient stockés avant que la Lituanie n’accède à l’indépendance de l’ex-Union soviétique en 1990.

Le LFC a racheté ces dernières années 39 exemplaires de certains des longs métrages les plus importants du pays, ainsi que six documentaires. Le centre a travaillé à la numérisation et à la restauration de chaque film, en les mettant à la disposition des distributeurs nationaux et internationaux.

«En huit ans, avec des budgets difficiles, nous avons réussi à restaurer 19 longs métrages et trois documentaires», a déclaré Butnoriūtė. «Notre catalogue est assez grand pour voyager et se compose d’histoires lituaniennes importantes qui peuvent satisfaire le public lituanien, et sont également intéressantes pour le marché international et d’importantes institutions cinématographiques telles que [France’s] Cinémathèque française et [Poland’s] Filmoteka Narodowa. »

Butnoriūtė a souligné une année record en 2019, avec 139 projections à travers la Lituanie et 41 projections dans des festivals internationaux de cinéma, ainsi que la restauration d’un certain nombre de films d’importance historique. «L’année dernière a marqué une percée importante pour nos classiques», a-t-elle déclaré. «Alors rejoignez cette nouvelle [Heritage Online] projet n’est qu’une autre étape importante à franchir. »

Outre «The Girl and the Echo» (photo), les titres qui seront disponibles dans la salle de projection de Locarno incluent «The Beauty» de Žebriūnas (1969), sans doute le classique lituanien le plus populaire et le plus reconnu, qui reçoit également un DVD sortie en France; la satire politique «Mars, mars! Tra-Ta-Ta! » (1965), du réalisateur Raimondas Vabalas, qui fut le premier film couleur lituanien; «La femme et ses quatre hommes» (1983), d’Algimantas Puipa; et «Je ne me souviens plus de votre visage» (1988), de Raimundas Banionis.

Les cinq films peuvent être visionnés dans la salle de projection virtuelle Heritage Online par les utilisateurs enregistrés pendant un an maximum.