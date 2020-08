La série principale a duré trois saisons et nous avons appris ce soir que la toute nouvelle série dérivée de Showtime «Penny Dreadful: Cité des Anges» dit au revoir après un seul.

Variety a annoncé pour la première fois que «City of Angels» avait été annulé.

« Showtime a décidé de ne pas aller de l’avant avec une autre saison de » Penny Dreadful: City of Angels « », a déclaré le réseau dans un communiqué. «Nous tenons à remercier les producteurs exécutifs John Logan, Michael Aguilar et l’ensemble de la distribution et de l’équipe pour leur travail exceptionnel sur ce projet.

Descendant spirituel de l’histoire originale de «Penny Dreadful» se déroulant à Londres à l’époque victorienne, «Penny Dreadful: City of Angels» ouvre en 1938 à Los Angeles, une époque et un lieu profondément imprégnés de tensions sociales et politiques. Lorsqu’un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega est impliqué dans une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles: de la construction des premières autoroutes de la ville et de ses profondes traditions du folklore mexico-américain, aux actions d’espionnage dangereuses de le Troisième Reich et la montée de l’évangélisation radiophonique. Avant longtemps, Tiago et sa famille sont aux prises avec des forces puissantes qui menacent de les déchirer.

Le casting complet comprend Natalie Dormer, Rory Kinnear, Lin Shaye, Michael Gladis, Nathan Lane, Daniel Zovatto, Lorenza Izzo, Adam Rodriguez, Thomas Kretschmann, Dominic Sherwood, Ethan Peck, Kerry Bishé, Adriana Barraza, Brent Spiner, Amy Madigan, Hudson Ouest, Julian Hilliard, Jessica Garza et Johnathan Nieves.