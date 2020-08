«Big Brother» est revenu pour sa vingt-deuxième saison pour remporter facilement la course d’audience de mercredi soir.

L’émission CBS a obtenu une note de 1,0 chez les adultes de 18 à 49 ans et environ 3,7 millions de téléspectateurs au total lors de sa première de deux heures. Bien que ce soit de loin la note la plus élevée de la nuit, cela représente une baisse de 23% par rapport à la première de la saison 21, qui a obtenu une note de 1,3 et un peu moins de 5 millions de téléspectateurs. La saison précédente a débuté avec une cote de 1,5 et 5,3 millions de paires de globes oculaires. Juste avant «Big Brother», la série de concours «Tough As Nails» est arrivée même semaine après semaine avec une cote de 0,5 et 3,7 millions de téléspectateurs.

Sur ABC, la comédie Will Sasso et Christina Vidal « United We Fall » était également à 0,5 et 3,3 millions de téléspectateurs. Dans la tranche horaire de 22 heures, «Marvel’s Agents of SHIELD» a obtenu les mêmes chiffres que la semaine dernière avec 0,3 et 1,3 million de téléspectateurs. Une rediffusion de « The Goldbergs » a donné une note de 0,4 et un peu plus de 2 millions de téléspectateurs, tandis que les rediffusions de « The Conners » et « American Housewife » ont toutes deux obtenu 0,3 et environ 1,6 million de téléspectateurs chacune.

Univision a égalé Fox pour la deuxième place du classement général, grâce à de nouveaux épisodes de «La Rosa De Guadalupe», «Medicos» et «Como Tu No Hay Dos» avec une note de 0,4.

Fox a diffusé deux rediffusions de «Masterchef», qui ont toutes deux obtenu une note de 0,4 et environ 1,5 million de téléspectateurs.

Sur la CW, «The 100 Hundred» a légèrement reculé à 0,1 note et 505 000 téléspectateurs, une audience totale faible pour sa dernière saison à ce jour. L’acquisition canadienne «The Coroner» a obtenu la même note, mais a obtenu de meilleurs résultats dans le département d’audience, attirant 719 000 téléspectateurs.

NBC a diffusé des rediffusions de ses trois drames «Chicago», avec «Med» et «Fire» avec une note de 0,3 et «PD» un 0,4.