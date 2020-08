« The Ren & Stimpy Show » est le dernier retour de Viacom qui a une nouvelle vie.

Comedy Central a annoncé mercredi avoir ordonné une relance de la série animée des années 90. Cette décision intervient au milieu d’une poussée significative dans l’animation pour adultes au groupe de divertissement et de jeunesse de ViacomCBS, qui comprend la plupart des marques de câbles de la société et est dirigé par Chris McCarthy. L’unité a également révélé mercredi que Grant Gish, un vétéran de Marvel Studios et de Fox Animation, se joindrait à la tête de l’animation pour adultes.

La renaissance de «Ren & Stimpy» fait suite aux commandes de nouvelles versions d’autres comédies animées classiques de l’ancienne bibliothèque câblée de Viacom, y compris «Beavis and Butt-Head» de Mike Judge; Phil Lord, Chris Miller et Bill Lawrence «Clone High»; et «Jodie», d’après l’ancienne série MTV «Daria».

Chez Fox Animation, Gish a développé «Bob’s Burgers» et supervisé «American Dad». Chez Marvel, il a dirigé la poussée de la société vers l’animation pour adultes, développant les prochaines séries Hulu «MODOK» et «Hit-Monkey».

«Grant a des instincts incroyables et une passion débordante pour l’animation. En plus de sa réputation extraordinaire et de ses succès impressionnants avec certains des plus grands succès du genre, de «Bob’s Burgers» à «American Dad» – sa vision est exactement ce que nous recherchons pour diriger notre unité d’animation pour adultes », a déclaré Nina L. Diaz, président du contenu et directeur de la création de ViacomCBS Entertainment & Youth Group.

L’original «Ren & Stimpy» a été diffusé sur Nickelodeon à partir de 1991 et a connu une énorme popularité – non seulement auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes.

La nouvelle version sera destinée aux adultes. Cela n’impliquera pas, cependant, le créateur de «Ren & Stimpy» John Kricfalusi, dont une source dit que Variety n’aura aucune contribution créative et ne recevra aucune rémunération financière de la nouvelle série. Kricfalusi a été accusé dans un article de 2108 Buzzfeed d’avoir abusé sexuellement d’adolescentes.