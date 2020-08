Cole Sprouse a confirmé que lui et Lili Reinhart avaient en effet rompu.

L’acteur de Riverdale a officiellement annoncé la scission via Instagram mercredi 19 août. Il a partagé une photo de l’actrice debout dans les bois avec une légende sincère.

« Lili et moi nous sommes d’abord séparés en janvier de cette année, décidant de nous séparer plus définitivement en mars », a-t-il écrit. « Quelle expérience incroyable j’ai eue, je me sentirai toujours chanceuse et chérirai d’avoir eu la chance de tomber amoureuse. Je ne lui souhaite rien d’autre que le plus grand amour et le plus grand bonheur pour aller de l’avant. Tout ce que je vais dire à ce sujet, rien d’autre à vous entendre n’a pas d’importance. «

« De plus, son film sort bientôt », at-il ajouté, faisant référence à son prochain film, Chemical Hearts. « Je suis sûr qu’elle est aussi incroyable que tout ce qu’elle fait. Merci les gars. »

Voir l’article ci-dessous.

Sprouse et Reinhart ont déclenché des rumeurs de rupture fin avril. Reinhart a évoqué les allégations selon lesquelles Sprouse et elle avaient rompu, ainsi que les rumeurs selon lesquelles Sprouse l’avait trompée avec le mannequin Kaia Gerber, via Twitter.

Les deux se sont rencontrés sur le tournage du drame pour adolescents à succès Riverdale, sur lequel Reinhart joue Betty Cooper et Sprouse décrit Jughead Jones. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2017 et ont rendu public leur relation lorsqu’ils ont assisté au gala du Met 2018 ensemble.