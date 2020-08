La bombe originale Marilyn Monroe était un sex-symbol des années 1950 qui reste encore aujourd’hui un nom familier et une icône de la beauté. Malgré une éducation difficile et les divers défis auxquels elle a été confrontée en tant qu’actrice, ce qu’elle a finalement réalisé dans la vie était étonnant.

Bien sûr, à part les mots passionnés, elle a également vécu une vie de luxe dans ses dernières années, avec des maisons qui pourraient vous faire baver.

Les diamants sont peut-être le meilleur ami d’une fille, mais les belles maisons sont la meilleure évasion d’une fille. Et Marilyn avait sa juste part de maisons de la Californie à New York.

La première maison de Marilyn était avec son premier mari, Jim Doherty.

Pour vraiment voir l’ampleur du succès de Marilyn, nous devons parcourir la chronologie de sa maison.

Marilyn s’est mariée à 16 ans et a vécu avec son mari, Jim Doherty, dans un bungalow studio à Santa Barbara, en Californie. Plus tard, ils ont loué une maison de trois chambres en Californie appartenant aux parents de Jim et ils y ont vécu pendant quelques mois.

Marilyn Monroe se profile dans son appartement le 3 juillet 1950 à Los Angeles.

Après avoir déménagé en Californie du Sud pendant environ un an et demi, Marilyn et Jim ont emménagé avec la mère de Jim. Ils sont partis après un an parce que sa mère n’aimait pas Marilyn. Marilyn et Jim ont ensuite loué un appartement d’une chambre à Los Angeles.

Après avoir divorcé de Jim en 1946, sa carrière de mannequin a repris. Elle a loué un appartement dans un « appart-hôtel pour femmes ». Après cela, elle a vécu à Burbank – mais seulement lorsque les propriétaires étaient en vacances. Vivre là-bas l’a aidée à démarrer sa carrière d’actrice car elle était proche des studios de Warner Brother.

Elle a ensuite emménagé avec un couple dans les appartements El Palacio à proximité pendant cinq mois.

