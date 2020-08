L’acteur Meryl Streep est considéré comme une légende à Hollywood. Elle détient le record du plus grand nombre de nominations aux Oscars parmi tous les acteurs à 21 ans, après avoir remporté trois fois. Mais à part ses rôles mémorables au cinéma et dans des émissions comme Big Little Lies, Streep est aussi une mère.

Meryl Streep au 76 Festival international du film de Venise 2019 | Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio via .

Avec son mari de plus de 40 ans, Don Gummer, Streep a quatre enfants. Et tous travaillent dans le divertissement. Voici un aperçu de leur vie et de leur carrière.

Henry Wolfe

L’aîné de Streep et Gummer porte son prénom et son deuxième prénom, Henry Wolfe, dans sa vie professionnelle. Bien qu’il soit apparu dans quelques films, Wolfe est avant tout un musicien. Il était membre d’un groupe indie-pop, Bravo Silva, au début des années 2000, sortant un EP et un LP avant de se séparer.

Aujourd’hui, Wolfe travaille en tant qu’artiste solo, se produisant principalement à Los Angeles. Il a enregistré deux chansons figurant sur les bandes originales du film de sa mère: «Stop the Train» de Julie & Julia et «For the Turnstiles» de Ricki And the Flash. De son Instagram, on dirait qu’il s’est marié en 2019 et que sa femme attend (en avril 2020).

Mamie Gummer

L’enfant de Wolfe sera le deuxième petit-enfant de Streep. Elle en a déjà une de sa fille aînée, Mary Gummer, qui passe par Mamie. L’acteur est sans doute le plus célèbre des enfants de Streep. Après avoir joué la version plus jeune du personnage de Streep dans la soirée dramatique de 2007, Mamie est devenue une célébrité à part entière.

Mamie est peut-être mieux connue pour ses arcs en série tels que The Good Wife et True Detective. Elle avait sa propre série télévisée, Emily Owens, M.D., mais cela n’a duré qu’une saison. Mamie a également joué dans Cake aux côtés de Jennifer Aniston. Elle était mariée à l’acteur Benjamin Walker, mais est maintenant avec l’écrivain de télévision Mehar Sethi, avec qui elle a eu son fils.

Grace Gummer

Mamie Gummer, Grace Gummer et Louisa Jacobson assistent à la première de «The Iron Lady» à New York au Ziegfeld Theatre le 13 décembre 2011 | Jim Spellman / WireImage

La deuxième fille de Streep est Grace Gummer. Également actrice, elle est connue pour de nombreux projets de haut niveau. Comme Mamie, elle a partagé un personnage avec Streep, dans le film de 1993 La Maison des esprits, Elle a également fait une quantité importante de travail sur scène, agissant dans des productions de Broadway.

Grace a eu des rôles dans des séries telles que Smash, The Newsroom, et est apparue dans deux saisons de American Horror Story. Elle est peut-être mieux connue pour avoir joué dans la série à suspense primée aux Emmy Awards, M. Robot. Grace a épousé Tay Strathairn, un musicien, en 2019, demandant le divorce après moins d’un an.

Louisa Jacobson

Enfin, le plus jeune enfant de Streep est Louisa Jacobson (comme son frère, elle utilise son deuxième prénom comme nom de famille). Jacobson a modelé pour Dior et Vanity Fair. Mais elle a aussi des ambitions d’actrice. Jacobson a étudié le théâtre à Yale et est apparu dans quelques productions théâtrales.

En tant qu’acteur, Jacobson devrait faire ses débuts dans la série dans le prochain drame de la période HBO The Gilded Age. Selon Deadline, elle joue Marian Brook, la jeune femme «charmante et forte» de la fin des années 1800 qui déménage à New York depuis Charleston, en Caroline du Sud, pour vivre avec ses tantes après son orphelinat.